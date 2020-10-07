Прокуратура открыла дело по факту пытки оккупантами людей на Луганщине
Луганская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту жестокого обращения оккупантов с мирным населением. Дело начали после доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Представители "Министерства государственной безопасности и Министерства внутренних дел" так называемой "ЛНР", контролируемых оккупационной администрацией РФ, жестоко обращаются с мирными людьми. Об этом свидетельствует доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "О ситуации с правами человека в Украине", сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Людей незаконно задерживают, удерживая в подвалах, заставляют признаваться в "шпионаже" в пользу Украины и "сотрудничестве" с СБУ.
Мирных жителей подвергают пыткам и пыткам. Против них применяют физическую силу и сексуальное насилие, используют электрический ток и газ.
Задержанных лишают еды и доступа в туалет. Для запугивания людей участники военизированных формирований угрожают физической расправой,
– говорится в сообщении.
Сейчас прокуратура установила жителей Луганска и области, которые пострадали от противоправных действий так называемой власти оккупантов. По факту пыток гражданских открыли уголовное производство.