Луганская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту жестокого обращения оккупантов с мирным населением. Дело начали после доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Представители "Министерства государственной безопасности и Министерства внутренних дел" так называемой "ЛНР", контролируемых оккупационной администрацией РФ, жестоко обращаются с мирными людьми. Об этом свидетельствует доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "О ситуации с правами человека в Украине", сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Людей незаконно задерживают, удерживая в подвалах, заставляют признаваться в "шпионаже" в пользу Украины и "сотрудничестве" с СБУ.

Мирных жителей подвергают пыткам и пыткам. Против них применяют физическую силу и сексуальное насилие, используют электрический ток и газ.

Задержанных лишают еды и доступа в туалет. Для запугивания людей участники военизированных формирований угрожают физической расправой,

– говорится в сообщении.

Сейчас прокуратура установила жителей Луганска и области, которые пострадали от противоправных действий так называемой власти оккупантов. По факту пыток гражданских открыли уголовное производство.

Важно! Преступные действия запрещены статьей 147 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны. А также противоречат нормам международного гуманитарного права о запрете насилия над гражданскими. Ответственным за преступления грозит наказание до 12 лет заключения.