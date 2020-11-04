Руководителя департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Дмитрия Литкевича признали виновным в административном коррупционном правонарушении.

О признании Литкевича виновным в коррупционном нарушении сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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Работника Офиса генерального прокурора обвинили в несвоевременном представлении декларации. Заседание по этому вопросу по протоколу НАПК состоялось 3 ноября.

Решение суда вступит в силу, если защита Дмитрия Литкевича не будет оспаривать его в течение 10 дней с момента вынесения.