Подчиненного Венедиктовой признали виновным в коррупции, – СМИ
Руководителя департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Дмитрия Литкевича признали виновным в административном коррупционном правонарушении.
О признании Литкевича виновным в коррупционном нарушении сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
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Работника Офиса генерального прокурора обвинили в несвоевременном представлении декларации. Заседание по этому вопросу по протоколу НАПК состоялось 3 ноября.
Решение суда вступит в силу, если защита Дмитрия Литкевича не будет оспаривать его в течение 10 дней с момента вынесения.
Что известно о Дмитрии Литкевиче?
Это руководитель департамента международно-правового сотрудничества ОГПУ. Он родом из Харькова, а его семья ранее фигурировала в криминальных скандалах, в частности отец находился в международном розыске.
Свою декларацию как чиновник подал в июле 2020, хотя должность получил еще в мае. Поэтому Литкевич должен был отчитаться до 1 июня.
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