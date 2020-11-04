Промежуточные итоги выборов в Конгресс США: кто получает больше мест
Параллельно с президентскими выборами в США проходил процесс голосования и распределение мест в Конгрессе. Сейчас демократы обходят республиканцев только по местам в Палате представителей.
Что известно о распределении мест в Сенате
По состоянию на 4 ноября 16:30 представители Демократической и Республиканской партии США получают по 47 мест в Сенате. Об этом свидетельствуют данные The New York Times.
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В то же время 6 мест остаются свободными. Заметим, что для того, чтобы контролировать американский Сенат демократам нужно получить еще 4 места. Однако, если Джо Байден одержит победу на выборах США, то демократом надо завоевать 3 места, поскольку вице-президент может проголосовать беспрепятственно.
Добавим, что последние 6 лет большинство в Сенате США было у республиканцев. Действующий президент Штатов Дональд Трамп также является выходцем из Республиканской партии. Зато его оппонент – Джо Байден выступает за Демократическую партию.
Как распределяются места в Палате представителей
В Палате представителей у демократов пока преимущество – 191 против 183 мест. Пока свободными остается 61 место.
Распределение мест в Палате представителей / Фото The New York Times
Что следует знать о Конгрессе США?Это законодательный орган Соединенных Штатов Америки, который состоит из двух палат: верхней (Сенат) и нижней (Палата представителей). Вместе они образуют американский парламент. В палате представителей 435 мест, которые распределяются по штатам в зависимости от численности их населения. А вот Сенат состоит из 100 членов, по два от каждого штата. Их выбирают на 6-летний срок.
Выборы президента США: что следует знать
- 3 ноября в США стартовали 59 президентские выборы. Всего на выборах было 11 кандидатов, но основная борьба идет между двумя претендентами – Дональдом Трампом и Джозефом Байденом.
- Ранее между Трампом и Байденом уже состоялись два раунда дебатов. В целом в ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности, путинскому). Трамп, со своей стороны, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.
- По состоянию на 4 ноября разрыв между Дональдом Трампом и Джо Байденом остается минимальным. По предварительным результатам в 41 штате из 50, за Байдена проголосовало 50,0%, а за Трампа – 48,4%.
- Таким образом, голоса выборщиков распределяются как 224 на 213. Для победы необходимо 270 голосов.
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