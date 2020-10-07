В стране получается патовая ситуация, когда не только не решаются важные вопросы, но еще и рушится кредит доверия, поскольку под натиском псевдо экспертных мнений исчезает возможность найти реальные решения проблем в экологии.

В промышленных регионах темой экологии манипулируют с целями предвыборной агитации или для борьбы в бизнесе, что не позволяет решать конкретные проблемы окружающей среды и рушит кредит доверия в обществе.

Об этом в комментарии УНИАН заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

В промышленных регионах есть два формата: манипулируют темой окружающей среды либо с целью избирательной, либо же с целью бизнесовой борьбы и, к сожалению, этот формат растянут во времени. Его сложно пресечь, потому что вместо реальных шагов по улучшение окружающей среды некоторые структуры начинают продуцировать различного рода хайпы, на которых строится маркетинговая стратегия,

– сказала она.

По ее словам, в стране получается патовая ситуация, когда не только не решаются важные вопросы, но еще и рушится кредит доверия, поскольку под натиском псевдо экспертных мнений исчезает возможность найти реальные решения проблем в экологии.

По мнению Цыганок, несмотря на информацию Всемирного фонда природы (WWF) об ухудшении экологического состояния в Украине, псевдо-активисты, работающие только перед выборами, не говорят об этих проблемах и не обещают их решить.

"Несмотря на то, что Фонд природы говорит: что состояние природных ресурсов катастрофическое, наши леса исчезают, но почему-то активисты, чьи всплески активности наблюдаются особенно в промышленных регионах, не отстаивают ни лес, ни воду", – подчеркнула эксперт.

Глава ассоциации отметила, и это уже является фактом, что экология стала предметом манипуляции, особенно в промышленных регионах. Потому что люди, которые там проживают, воочию видят состояние окружающей среды.

"Нужно понимать, что решение таких сложных вызовов не на поверхности, и оно не во власти волшебной палочки. В отрасль пришли эксперты, которые утверждают, что очень легко и быстро можно улучшить состояние окружающей среды, нужно лишь выбрать их", – сказала Цыганок.

"Когда мы говорим, что промышленные предприятия – это единственная боль, то мы замыкаем круг на болевой точке и теряем время", – добавила она.

Как сообщал УНИАН, в отчете Всемирного фонда природы (WWF) "Живая планета", который публикуется каждые два года, приводится неутешительная статистика, согласно которой пятая часть всех диких видов животных и растений на планете может исчезнуть уже в этом столетии. В Украине же подобные исследования почти не проводятся, а потому нет четкого понимания, какие виды могут оказаться на грани исчезновения уже в ближайшие годы.

Специалисты украинского представительства WWF заявляют, что в нашей стране происходит неконтролируемый отстрел животных браконьерами (в частности, рыси, бурого медведя, лося).

Также сокращаются популяции рыбных видов.

Кроме того, в некоторых областях Украины более 80% территории занимают пахотные земли, что мешает природе в полной мере предоставлять такие эко-системные услуги: чистую воду и воздух, благоприятный климат и плодородные почвы.

Политологи сходятся во мнении, что предвыборные экологические лозунги расфокусируют общественное внимание от проблем коррупции, инфраструктуры и неэффективного управления в стране. А главное – отвлекают внимание от критических проблем в сфере защиты окружающей среды, которые требуют решения.