Известный российский пропагандист Борис Корчевников снова посетил Украину. Известно что так называемый журналист посетил Киев и пролетел над украинской территорией на вертолете.

Подробнее о визите пропагандиста в Украину

Об этом Корчевников сообщил в инстаграме. Первое такое его сообщение появилось накануне, 19 октября. И в нем пропагандист позирует на фоне надписи "Киев", которая размещается на въезде в столицу.

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20 числа Корчевников обнародовал фото и видео, как он на частном вертолете пролетает над украинской территорией.

Заметим, что Корчевников после начала агрессии России несколько раз посещал оккупированный ею Крым. Кроме того, он неоднократно негативно высказывался в сторону Украины, в частности называл украинцев "фашистами" и "хунтой".

Пример скандальных высказываний пропагандиста о Майдане и Украине

Об участнице своей программы: "Она попала в расстрельные списки, потому что была против Майдана. Ей пришлось бежать. У них – российско-украинская семья, они боятся за своих детей. Им тоже пришлось бежать".

Про Яроша: "43-летний Дмитрий Ярош. Уже много лет он пытается повторить судьбу Гитлера. Это его боевики разгромили киевскую администрацию, спровоцировали побоище на Банковой, а затем и под Верховной Радой".

О Майдане: "Маска – главный образ Майдана. Но что за персонажи прячутся за ней? Кого подняла наверх пена Майдана?"

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Коротко о предыдущих визитах Корчевникова в Украину