Пропагандист Корчевников снова приехал в Украину: посетил Киев и полетал на вертолете – фото
Известный российский пропагандист Борис Корчевников снова посетил Украину. Известно что так называемый журналист посетил Киев и пролетел над украинской территорией на вертолете.
Подробнее о визите пропагандиста в Украину
Об этом Корчевников сообщил в инстаграме. Первое такое его сообщение появилось накануне, 19 октября. И в нем пропагандист позирует на фоне надписи "Киев", которая размещается на въезде в столицу.
Кстати СБУ закрыла дело против российского пропагандиста Корчевникова: документ
20 числа Корчевников обнародовал фото и видео, как он на частном вертолете пролетает над украинской территорией.
Заметим, что Корчевников после начала агрессии России несколько раз посещал оккупированный ею Крым. Кроме того, он неоднократно негативно высказывался в сторону Украины, в частности называл украинцев "фашистами" и "хунтой".
Пример скандальных высказываний пропагандиста о Майдане и Украине
- Об участнице своей программы: "Она попала в расстрельные списки, потому что была против Майдана. Ей пришлось бежать. У них – российско-украинская семья, они боятся за своих детей. Им тоже пришлось бежать".
- Про Яроша: "43-летний Дмитрий Ярош. Уже много лет он пытается повторить судьбу Гитлера. Это его боевики разгромили киевскую администрацию, спровоцировали побоище на Банковой, а затем и под Верховной Радой".
- О Майдане: "Маска – главный образ Майдана. Но что за персонажи прячутся за ней? Кого подняла наверх пена Майдана?"
Обратите внимание СМИ рассказали о манипуляциях Шария в отношении MH17: он назвал журналистов " выдумщиками"
Коротко о предыдущих визитах Корчевникова в Украину
- Корчевников – ведущий кремлевского телеканала "Россия-1" и гендиректор российского так называемого православного телеканала "Спас"
- В июле 2018 года он опубликовал в инстаграме фото на фоне аэропорта в Симферополе, а также выложил фото с геолокацией "Крымские горы", и "Ореанда".
- В октябре 2019-го пропагандист приехал в Киев. Он опубликовал фотографию с фестиваля православного кино "Покров", на котором якобы получил награду. Позже Корчевниов обнародовал фото из Киево-Печерской Лавры и монастырей УПЦ МП.
- Тогда в СБУ заявили, что всех пропагандистов не отследить, ведь их – тысячи. А в Госпогранслужбе отметили, что Корчевников имеет право приезжать в Украину. Кроме того, пограничники не владеют информацией о лицах, которые могут представлять угрозу нацбезопасности.
- Интересно, что в 2014 году СБУ запрещала Корчевникову и другим российским пропагандистам въезжать в Украину. Вероятно, срок действия этого запрета уже истек – его устанавливают в зависимости от фамилии журналиста, а именно от 3 до 5 лет.
- Также Корчевников ранее попал в базу сайта "Миротворец".