В Вооруженных Силах Украины уже насчитали 69 пропавших без вести военнослужащих. Однако количество таких лиц может колебаться в обе стороны, ведь данные часто обновляют. Стало известно, когда начнет работу специальная комиссия.

Почему количество может колебаться

Дело в том, что если есть новые данные о пропавших – перечень людей увеличат. Когда некоторых лиц удается идентифицировать и члены семей признают результаты экспертизы – процедура завершается и список сокращают. Об этом в интервью Укринформу сказала руководитель офиса Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталья Зарецкая.

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Она отметила, что часто бывает такое, что специалисты идентифицируют останки тела, но родственники не признают этого факта.

Такая проблема есть, но каждый случай такого несогласия – это своя уникальная история,

– объяснила Зарецкая.

Именно СБУ ведет общий учет пропавших без вести. "Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС имеет сводную информацию, полную", – сказала Зарецкая.

Справка. Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября подписал указ, в котором речь идет о поиске пропавших без вести. В документе говорится о том, что правительство должно разработать и утвердить комплексный план по обеспечению защиты прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Такой шаг должен обеспечить эффективность Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Стоит отметить, что комиссия уже существует больше 1,5 года, однако их работы до сих пор не видно.

Когда начнет работу специальная комиссия

По словам Зарецкой, Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах может начать полноценную работу уже с марта 2021 года. Она объяснила, что члены комиссии уже собирались на свое первое заседание 8 октября. Тогда должны были избрать председателя, но этого не произошло. По этой причине и объявили перерыв.

Мы очень рассчитываем, и у нас есть основания надеяться, что председатель будет избран в течение 2 недель. Если все пойдет по плану, все формальные процедуры пройдут, в марте комиссия начнет работу полноценно,

– заверила Зарецкая.

Она добавила, что 27 ноября состоялось согласительное совещание под председательством министра Кабинета министров Олега Немчинова. В этот день согласовали совместные шаги всех органов государственной власти, все для того, чтобы организовать процесс работы комиссии.

Также Зарецкая отметила что очень важны следующие моменты:

предусмотрение в бюджете 2021 года средств на Единый реестр лиц, пропавших без вести;

разработка единого алгоритма взаимодействия всех государственных органов и международных организаций, это нужно для эффективной работы с момента исчезновения человека до достойного захоронения его останков;

Также хотят создать экспертную группу.

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Почему комиссия не работала

Зарецкая объяснила, что комиссия до сих пор не заработала из-за несовершенного законодательства. Дело в том, что якобы нормы действующего закона о правовом статусе лиц, пропавших без вести, частично противоречат друг другу.

"Например, в состав комиссии должны войти представители госорганов, а председатель должен работать на постоянной основе. Таким образом, получается, госорган уполномочивает свое должностное лицо – и не рядовое должностное лицо, а управленца, начальника подразделения или даже заместителя министра", – сказала Зарецкая.

Она рассказала, что в составе комиссии уже есть Инна Голованчук, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

И когда такой член комиссии избирается председателем, он должен покинуть свой пост, что неприемлемо,

– заверила Зарецкая.

Она добавила, что Минюст вместе с представителями правозащитных организаций подготовили проект закона о внесении изменений в действующее законодательство по этим вопросам.