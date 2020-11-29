Пропавшие без вести на Донбассе: стало известно, когда заработает специальная комиссия
В Вооруженных Силах Украины уже насчитали 69 пропавших без вести военнослужащих. Однако количество таких лиц может колебаться в обе стороны, ведь данные часто обновляют. Стало известно, когда начнет работу специальная комиссия.
Почему количество может колебаться
Дело в том, что если есть новые данные о пропавших – перечень людей увеличат. Когда некоторых лиц удается идентифицировать и члены семей признают результаты экспертизы – процедура завершается и список сокращают. Об этом в интервью Укринформу сказала руководитель офиса Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталья Зарецкая.
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Она отметила, что часто бывает такое, что специалисты идентифицируют останки тела, но родственники не признают этого факта.
Такая проблема есть, но каждый случай такого несогласия – это своя уникальная история,
– объяснила Зарецкая.
Именно СБУ ведет общий учет пропавших без вести. "Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС имеет сводную информацию, полную", – сказала Зарецкая.
Когда начнет работу специальная комиссия
По словам Зарецкой, Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах может начать полноценную работу уже с марта 2021 года. Она объяснила, что члены комиссии уже собирались на свое первое заседание 8 октября. Тогда должны были избрать председателя, но этого не произошло. По этой причине и объявили перерыв.
Мы очень рассчитываем, и у нас есть основания надеяться, что председатель будет избран в течение 2 недель. Если все пойдет по плану, все формальные процедуры пройдут, в марте комиссия начнет работу полноценно,
– заверила Зарецкая.
Она добавила, что 27 ноября состоялось согласительное совещание под председательством министра Кабинета министров Олега Немчинова. В этот день согласовали совместные шаги всех органов государственной власти, все для того, чтобы организовать процесс работы комиссии.
Также Зарецкая отметила что очень важны следующие моменты:
- предусмотрение в бюджете 2021 года средств на Единый реестр лиц, пропавших без вести;
- разработка единого алгоритма взаимодействия всех государственных органов и международных организаций, это нужно для эффективной работы с момента исчезновения человека до достойного захоронения его останков;
Также хотят создать экспертную группу.
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Почему комиссия не работала
Зарецкая объяснила, что комиссия до сих пор не заработала из-за несовершенного законодательства. Дело в том, что якобы нормы действующего закона о правовом статусе лиц, пропавших без вести, частично противоречат друг другу.
"Например, в состав комиссии должны войти представители госорганов, а председатель должен работать на постоянной основе. Таким образом, получается, госорган уполномочивает свое должностное лицо – и не рядовое должностное лицо, а управленца, начальника подразделения или даже заместителя министра", – сказала Зарецкая.
Она рассказала, что в составе комиссии уже есть Инна Голованчук, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
И когда такой член комиссии избирается председателем, он должен покинуть свой пост, что неприемлемо,
– заверила Зарецкая.
Она добавила, что Минюст вместе с представителями правозащитных организаций подготовили проект закона о внесении изменений в действующее законодательство по этим вопросам.
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