Пропустили без маски в помещение – платите до 5 тысяч штрафа: инициатива для Верховной Рады
Верховной Раде предлагают рассмотреть изменения в закон о противодействии коронавирусу . Они предусматривают штрафы для предприятий и организаций, пускающих людей без защитных масок.
Штрафы за пропуск людей в помещение без масок
Об этом в Фейсбуке сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
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По его словам, единственная эффективная форма контроля за соблюдением масочного режима – введение ответственности собственников помещений.
Поэтому Верховной Раде предлагают рассмотреть изменения в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавируса.
Эти изменения предусматривают:
- штраф размером 3400 – 5100 гривен для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без надетых респираторов или защитных масок.
Радуцкий добавил, что также приняли решение об ограничении работы развлекательных и заведений общественного питания в красных и оранжевых зонах. То есть, с 22:00 они должны закрываться.
Что этому предшествовало
- Еще в июне кабмин объявил о намерении ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима в помещениях и транспорте.
- В июле в правительстве уточнили, будут платить как лица без маски, так и владельцы заведений или общественного транспорта, где произошло нарушение.
- Для физических лиц были предусмотрены штрафы от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 255 гривен.
- Для владельцев заведений питания, спортивных заведений или магазинов – если они не придерживаются установленных карантинных требований и не следят за соблюдением масочного режима в помещениях – штраф составит от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов или от 3 400 до 5 100 гривен.
- Хотя все министры тогда такую инициативу поддержали, однако Рада за нее еще до сих пор не проголосовала.
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