Верховной Раде предлагают рассмотреть изменения в закон о противодействии коронавирусу . Они предусматривают штрафы для предприятий и организаций, пускающих людей без защитных масок.

Штрафы за пропуск людей в помещение без масок

Об этом в Фейсбуке сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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По его словам, единственная эффективная форма контроля за соблюдением масочного режима – введение ответственности собственников помещений.

Поэтому Верховной Раде предлагают рассмотреть изменения в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавируса.

Эти изменения предусматривают:

штраф размером 3400 – 5100 гривен для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без надетых респираторов или защитных масок.

Радуцкий добавил, что также приняли решение об ограничении работы развлекательных и заведений общественного питания в красных и оранжевых зонах. То есть, с 22:00 они должны закрываться.

Что этому предшествовало

Еще в июне кабмин объявил о намерении ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима в помещениях и транспорте.

В июле в правительстве уточнили, будут платить как лица без маски, так и владельцы заведений или общественного транспорта, где произошло нарушение.

Для физических лиц были предусмотрены штрафы от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 255 гривен.

Для владельцев заведений питания, спортивных заведений или магазинов – если они не придерживаются установленных карантинных требований и не следят за соблюдением масочного режима в помещениях – штраф составит от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов или от 3 400 до 5 100 гривен.

Хотя все министры тогда такую инициативу поддержали, однако Рада за нее еще до сих пор не проголосовала.

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