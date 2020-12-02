Пропагандисты так называемых "ДНР" и "ЛНР" в очередной раз опозорились. Они назвали неформальную и неофициальную встречу с российскими представителями едва не выступлением на заседании Совбеза ООН.

Вранье пропагандистов успели распространить и росСМИ. Так, Интерфакс со ссылкой на так называемое МИД одной из псевдореспублик сообщил, что их представители якобы выступят на заседании СБ ООН. Темой встречи будет "Комплекс мероприятий по выполнению минских соглашений 2015 года по урегулированию в Украине".

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Правда, российские СМИ уточнили: встреча состоится по формуле Аррии.



Как информацию подают российские приспешники / Скриншот

Что это за встречу

Встречи по формуле Аррии являются конфиденциальными и неформальными. Они не принадлежат к мероприятиям Совета Безопасности и созываются по инициативе его члена или членов.

Инициаторы встречи могут частно пообщаться с людьми, мнение которых хотели бы услышать.

Эти заседания не проводят в зале Совета Безопасности ООН, а сотрудники Секретариата, за исключением устных переводчиков и сотрудника с конференционного обслуживания, не участвуют в таких мероприятиях. О проведении этих заседаний не объявляется в "Ежедневном Журнале Организации Объединенных Наций".

Поэтому в стенах Совбеза ООН 2 декабря состоится неформальная и неофициальная встреча между представителями пророссийских боевиков и официальными представителями России. Она пройдет в онлайн-формате.

Зачем России такая встреча и была ли умышленной ошибка пропагандистов

Эта встреча не означает ничего в плане признания или непризнания так называемых "ЛДНР" в ООН.

Но Россия, очевидно, таким образом пытается вывести отношения с псевдореспубликами на новый уровень публичной коммуникации.