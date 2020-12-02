Российские оккупационные войска по состоянию на 12 часов 2 декабря дважды нарушили режим тишины на Донбассе. К счастью, в результате враждебных действий никто из украинских военных не пострадал.

Оккупанты в очередной раз нарушили договоренности возле населенных пунктов Водяное и Ужовка. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Михаил Шаравара.

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Как боевики нарушили режим тишины

Вблизи Водяного оккупанты применили автоматический станковый гранатомет.

Со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного боевики дистанционно заминировали позиции наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

Что было накануне

1 декабря оккупанты также дважды нарушили договоренности, достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

В частности, беспокойно было у населенного пункта Екатериновка и недалеко от города Попасная. Пророссийские боевики били из гранатометов и стрелкового оружия.

Обратите внимание! Еще с 27 июля на Донбассе действует режим прекращения огня. Однако российские наемники систематически его нарушают. Преимущественно обстрелы имеют провокационный характер. В то же время бывают дни, когда враждебные действия наносят ущерб украинским бойцам. В частности, с начала перемирия погибли 4 наших военных.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала