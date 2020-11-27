Во время прощания с Марадоной в Буэнос-Айресе произошли столкновения: церемонию прервали
В Буэнос-Айресе пришлось досрочно прервать церемонию прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной. Проститься с ним пришли сотни тысяч поклонников. За 2 часа до завершения церемонии завязались беспорядки.
Это случилось после того, как полиция закрыла главный вход во дворец Casa Rosada, где разместили гроб с футболистом. Люди, которые стояли в очереди, чтобы попасть в президентский дворец, стали вылезать на забор вокруг него, бросать в полицейских бутылки и камни. Об этом пишет Infobae.
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Поэтому правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.
Что говорят поклонники
Тысячи фанатов с самого утра ждали своей очереди на улицах Буэнос-Айреса, чтобы увидеть гроб, перед тем как его отвезут на погребение.
Мы спокойно становились в очередь, и внезапно полиция начала стрелять резиновыми пулями. Сумасшедшие, я просто хочу попрощаться с Диего,
– сказал 35-летний мужчина, пришедший во дворец.
Несмотря на действия полиции, некоторым фанатам удалось пробраться во внутренний дворик резиденции.
Прощание с Марадоной и беспорядки / Фото Getty images
Прервана церемония
Президент Аргентины Альберто Фернандес попросил дочерей Марадоны продолжить церемонию прощания на 3 часа, но это не помогло успокоить людей, которые продолжали прорываться во дворец.
Чтобы уменьшить напряжение и успокоить людей, МВД страны сообщило, что процессия с гробом будет идти по заранее определенному маршруту, чтобы все желающие могли попрощаться.
Беспорядки во время прощания с Марадоной: видео
Как пишут в СМИ, дочери Марадоны "со слезами на глазах обняли гроб и попросили фанатов успокоиться". Для безопасности гроб с выдающимся спортсменом сначала перенесли в другое помещение, а затем церемонию прощания завершили досрочно.
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