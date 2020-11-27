В Буэнос-Айресе пришлось досрочно прервать церемонию прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной. Проститься с ним пришли сотни тысяч поклонников. За 2 часа до завершения церемонии завязались беспорядки.

Это случилось после того, как полиция закрыла главный вход во дворец Casa Rosada, где разместили гроб с футболистом. Люди, которые стояли в очереди, чтобы попасть в президентский дворец, стали вылезать на забор вокруг него, бросать в полицейских бутылки и камни. Об этом пишет Infobae.

Ранее Бывшую невесту Марадоны не пустили на прощание с футболистом

Поэтому правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Что говорят поклонники

Тысячи фанатов с самого утра ждали своей очереди на улицах Буэнос-Айреса, чтобы увидеть гроб, перед тем как его отвезут на погребение.

Мы спокойно становились в очередь, и внезапно полиция начала стрелять резиновыми пулями. Сумасшедшие, я просто хочу попрощаться с Диего,

– сказал 35-летний мужчина, пришедший во дворец.

Несмотря на действия полиции, некоторым фанатам удалось пробраться во внутренний дворик резиденции.

Прощание с Марадоной и беспорядки / Фото Getty images

Прервана церемония

Президент Аргентины Альберто Фернандес попросил дочерей Марадоны продолжить церемонию прощания на 3 часа, но это не помогло успокоить людей, которые продолжали прорываться во дворец.

Чтобы уменьшить напряжение и успокоить людей, МВД страны сообщило, что процессия с гробом будет идти по заранее определенному маршруту, чтобы все желающие могли попрощаться.

Беспорядки во время прощания с Марадоной: видео

Así fueron los incidentes en la puerta de la Casa Rosada https://t.co/d6AWOzG2lp pic.twitter.com/cXySRq6CMk — infobae (@infobae) November 26, 2020

Как пишут в СМИ, дочери Марадоны "со слезами на глазах обняли гроб и попросили фанатов успокоиться". Для безопасности гроб с выдающимся спортсменом сначала перенесли в другое помещение, а затем церемонию прощания завершили досрочно.

Гроб с Марадоной выносят из дворца Casa Rosada: видео

Se llevaron el féretro de Diego Maradona del salón donde se realizaba la ceremonia y cortaron el ingreso a la Casa Rosada https://t.co/Bpu2hNOoSr pic.twitter.com/uI2Z4reAy3 — infobae (@infobae) November 26, 2020

Обратите внимание! Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной его смерти называют острую сердечную недостаточность. В Аргентине в связи со смертью легенды объявили трехдневный траур. Больше о том, как мир реагирует на смерть Диего Марадоны – по ссылке.

Умер Диего Марадона: смотрите видео 24 канала