"Рома – ты герой": в Беларуси прощаются с убитым активистом Бондаренко – фото, видео
Тысячи людей пришли проводить в последний путь убитого белорусского активиста Романа Бондаренко. Мужчину похитили 12 ноября в Минске и жестоко избили люди в масках.
Прощание с погибшим активистом провели в церкви Воскресения Христова на севере Минска. Фото и видео оттуда публикуют белорусские телеграм-каналы, информирует 24 канал.
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Похоронят Бондаренко на Северном кладбище Минска.
Проститься с 31-летним активистом в церковь пришли тысячи людей. Они заняли все пространство перед храмом. Когда к катафалку вынесли гроб с Бондаренко, люди поднимали вверх цветы и кричали: "Жыве Беларусь!", "Рома, ты герой!" и последние слова Бондаренко – "Я выхожу".
Прощание с Романом Бондаренко в Минске / Фото Белсат, TUT.by, Drone pilots Group
Во время прощания с Бондаренко в небе возле церкви люди заметили редкое атмосферное оптическое явление гало.
Минск прощается с Романом Бондаренко: видео
Кроме того, люди кричат: "Не забудем, не простим!".
Что известно о гибели Романа Бондаренко: коротко
- Романа Бондаренко жестоко избили неизвестные люди в масках и похитили на микроавтобусе из минского дворика, который в народе назвали "площадь Перемен".
- "Я выхожу", – это последние слова, опубликованные Бондаренко в дворовом чате вечером 11 ноября. В этот день Роман вышел во двор своего дома, где силовики снимали с заборов бело-красно-белые ленточки, и спросил у них о том, почему они это делают. Тогда неизвестные набросились на мужчину и начали его избивать. Впоследствии пострадавшего затолкали в микроавтобус и куда-то увезли.
- О дальнейшей судьбе Бондаренко его родные узнали в местном отделении полиции. Там заявили, что мужчина был у них, но потом его отправили в больницу.
- 12 ноября стало известно, что Бондаренко умер в больнице. Медики диагностировали у него отек мозга, многочисленные черепно-мозговые травмы, гематомы и синяки.
- По официальной версии белорусского следствия, мужчина был нетрезв.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что страна никогда не простит убийство Бондаренко.
- В свою очередь, Евросоюз выразил возмущение из-за смерти мужчины.
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