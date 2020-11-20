Тысячи людей пришли проводить в последний путь убитого белорусского активиста Романа Бондаренко. Мужчину похитили 12 ноября в Минске и жестоко избили люди в масках.

Прощание с погибшим активистом провели в церкви Воскресения Христова на севере Минска. Фото и видео оттуда публикуют белорусские телеграм-каналы, информирует 24 канал.

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Похоронят Бондаренко на Северном кладбище Минска.

Проститься с 31-летним активистом в церковь пришли тысячи людей. Они заняли все пространство перед храмом. Когда к катафалку вынесли гроб с Бондаренко, люди поднимали вверх цветы и кричали: "Жыве Беларусь!", "Рома, ты герой!" и последние слова Бондаренко – "Я выхожу".

Прощание с Романом Бондаренко в Минске / Фото Белсат, TUT.by, Drone pilots Group

Во время прощания с Бондаренко в небе возле церкви люди заметили редкое атмосферное оптическое явление гало.

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Кроме того, люди кричат: "Не забудем, не простим!".

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