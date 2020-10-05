В Харькове 6 октября состоится церемония прощания с погибшими курсантами и офицерами, которые находились на борту самолета Ан-26. Военное судно разбилось 25 сентября неподалеку Чугуева.

Церемония прощания состоится 6 октября на площади Свободы. Об этом сообщает "Суспільне".

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5 октября в Харькове уже состоялась репетиция церемонии прощания. По предварительной информации, в церемонии примут участие несколько тысяч военнослужащих, а также привлекут авиацию.

Сама же церемония должна состояться 6 октября при участии Президента Украины Владимира Зеленского. Старт запланирован на 10:00.



Репетиция церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе Ан-26 / Фото "Суспільне"



Военный оркестр на площади Свободы / Фото "Суспільне"