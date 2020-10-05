Когда и где пройдет прощание с погибшими курсантами в авиакатастрофе Ан-26 в Харькове
В Харькове 6 октября состоится церемония прощания с погибшими курсантами и офицерами, которые находились на борту самолета Ан-26. Военное судно разбилось 25 сентября неподалеку Чугуева.
Церемония прощания состоится 6 октября на площади Свободы. Об этом сообщает "Суспільне".
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5 октября в Харькове уже состоялась репетиция церемонии прощания. По предварительной информации, в церемонии примут участие несколько тысяч военнослужащих, а также привлекут авиацию.
Сама же церемония должна состояться 6 октября при участии Президента Украины Владимира Зеленского. Старт запланирован на 10:00.
Репетиция церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе Ан-26 / Фото "Суспільне"
Военный оркестр на площади Свободы / Фото "Суспільне"
Авиакатастрофа Ан-26: главное
- Вечером 25 сентября вблизи Чугуева в 2 километрах от военного аэродрома разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.
- На борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Кожедуба, они выполняли учебно-тренировочный полет.
- 25 человек погибли на месте катастрофы, один курсант скончался в больнице от ожогов. Еще одному удалось выжить – он находится на лечении, его состояние оценивается как средней тяжести.
- В течение трех недель каждая семья погибших получит примерно 1,5 миллиона гривен компенсации.