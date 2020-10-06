Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом: видео трансляции
В Харькове на Площади Свободы 6 октября попрощались с курсантами и офицерами, которые погибли в авиакатастрофе Ан-26 возле Чугуева. Почтить погибших пришли тысячи людей. Среди них – Президент Украины Владимир Зеленский и другие госслужащие и чиновники.
Прощание с погибшими в катастрофе началось в 10:00 и продолжалось примерно один час. Из-за траурного мероприятия центр Харькова перекрыли, а площадь Свободы окружили правоохранители. Кроме того, полиция дежурила во дворах и на подъездах к месту прощания. Об этом сообщает 24 канал.
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Катастрофа Ан-26: церемония прощания с погибшими в Харькове – смотрите видео
Авиакатастрофа около Чугуева: что известно
- Самолет Ан-26 разбился 25 сентября вблизи Чугуева на Харьковщине.
- На борту находились 20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Кожедуба, они выполняли учебно-тренировочный полет.
- Жертвами трагедии стали 26 человек. Курсанта Виталия Ольхового похоронили 30 сентября на Львовщине.
- Спастись удалось лишь курсанту Вячеславу Золочевскому. Сейчас он находится в больнице. Состояние юноши улучшается.
- Семьи погибших получат примерно по 1,5 миллиона гривен компенсации.
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Видео с места авиакатастрофы у Чугуева:
Авиакатастрофа около Чугуева 25 сентября / инфографика 24 канала