В Харькове на Площади Свободы 6 октября попрощались с курсантами и офицерами, которые погибли в авиакатастрофе Ан-26 возле Чугуева. Почтить погибших пришли тысячи людей. Среди них – Президент Украины Владимир Зеленский и другие госслужащие и чиновники.