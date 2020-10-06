В Харькове 6 октября попрощались с курсантами и офицерами, которые погибли в авиакатастрофе Ан-26. Трагедия произошла 25 сентября вблизи Чугуева на Харьковщине.

Прощание началось в 10:00 на Майдане Свободы. Участие в церемонии принял Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской, сообщает 24 канал. Также на прощании присутствовали глава Офиса Президента Андрей Ермак и министр обороны Андрей Таран.

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С самого утра на центральной площади Харькова – много людей, стояли заграждения. На месте были автобусы с телами погибших курсантов и офицеров. Для участия в церемонии прощания еще перед 10 утра прибыл и президент.



С самого утра в центре Харькова много людей / Фото "Суспильное"



Автобус с телом Богдана Кишени / Фото "Суспильное"

Проститься с погибшими в авиакатастрофе Ан-26 пришли 3000 человек. Во время церемонии прощания у каждого гроба погибшего стояли их семьи.

"Это наше солнышко, удивительный человек. Он очень любил свою профессию и очень ею гордился. Также он очень любил свою страну и с гордостью носил форму", – рассказала мама погибшего штурмана Ашрафа Мсуя Римма Мхавилла.

Мама погибшего штурмана рассказала о сыне: смотрите видео

Гробы с погибшими во время церемонии несли через площадь к местам, отведенным для их родственников. Объявляли каждое имя погибшего. Люди не могли сдержать слез. В центр города, чтобы попрощаться с погибшими курсантами и офицерами, пришли сотни харьковчан.

Попрощаться с ребятами пришли сотни харьковчан: видео

После того, как гробы с погибшими украинцами пронесли по площади, их накрыли национальными флагами. В небе над Харьковом пролетели самолет ИЛ и истребители, а погибших курсантов и офицеров почтили минутой молчания. Во время минуты молчания вживую показали курсантов военных вузов из других городов, в частности, – Львова и Борисполя.



Гробы накрывают национальными флагами / Скриншот



Церемония прощания / Скриншот



​Военные самолеты в небе над Харьковом / Фото "Суспильное"

Далее гробы с телами снова передали в автобусы. Те повезли их к местам похорон.

Церемония прощания с погибшими курсантами и офицерами в Харькове / Фото Анны Черненко, 24 канал

В Харькове попрощались с погибшими в авиакатастрофе Ан-26 / Фото Офиса Президента

На площади остались только фото погибших. К ним товарищи и все желающие могли возложить цветы.



Церемония прощания с погибшими курсантами и офицерами / Фото "Суспильное"

Автобусы с телами погибших прибыли на площадь: видео

Самолеты в небе над Харьковом во время церемонии прощания: видео

Церемония прощания с погибшими в катастрофе Ан-26 курсантами и офицерами: видео

Прощание с погибшими в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом: видео

С кем прощались в Харькове

Богдан Кишеня, 30 лет – майор.

Алексей Остапенко, 28 лет – капитан.

Дмитрий Добреля, 28 лет – капитан.

Ашраф Мсуя, 29 лет – старший лейтенант.

Олег Козаченко, 40 лет – старший лейтенант.

Евгений Иванов, 42 года – прапорщик.

Олег Широчук, 40 лет – прапорщик.

Роман Корчовский, 21 год – старший сержант.

Владимир Олабин, 20 лет – курсант.

Евгений Скоробогатько, 27 лет – старший солдат.

Александр Скочков, 20 лет – солдат.

Андрей Роспотнюк, 21 год – солдат.

Максим Хомячук, 21 год – солдат.

Андрей Померанцев, 25 лет – солдат.

Дмитрий Андрущенко, 20 лет – младший сержант.

Руслан Шеремет, 22 года – солдат.

Артем Дудла, 21 год – солдат.

Александр Клевец – солдат.

Дмитрий Студинский – солдат.

Константин Зыбюк – солдат.

Дмитрий Донец, 19 лет – солдат.

Богдан Матвийчук, 19 лет – солдат.

Николай Микитченко, 22 года – сержант.

Ростислав Булий – солдат.

Как передает "Суспильное", 6 октября Богдана Кишеню, Ашрафа Мсуя и Евгения Иванова похоронят на Преображенском кладбище в Чугуеве.

На кладбищах в Харькове похоронят Алексея Остапенко и Олега Широчука, Дмитрия Добрелю, Артема Дудлу. В Харьковской области похоронят также Дмитрия Андрущенко и Руслана Шеремета.

Погибших не с Харьковщины повезли в свои регионы, среди погибших – жители 11 областей.

Церемония прощания в Харькове: видео

Что известно об авиакатастрофе вблизи Чугуева

Самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины разбился вечером 25 сентября.

В результате трагедии погибли 26 человек: 7 офицеров и 19 курсантов.

В момент катастрофы выжить удалось двум курсантам: Виталию Вильховому и Вячеславу Золочевскому.

Впоследствии Вильховый умер в больнице Харькова. Его похоронили 30 сентября на родной Львовщине.

Злочевский сейчас находится в больнице. Его самочувствие улучшается, однако психологическое состояние остается сложным.

Через несколько дней после катастрофы установили, что командир экипажа просил об аварийной посадке – у самолета отказал левый двигатель.

Черные ящики с Ан-26 уже расшифровали.

Видео с места падения самолета в Чугуеве:



Авиакатастрофа возле Чугуева 25 сентября / Инфографика 24 канала