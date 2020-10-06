В Харькове попрощались с погибшими в авиакатастрофе Ан-26 военными: фото, видео
В Харькове 6 октября попрощались с курсантами и офицерами, которые погибли в авиакатастрофе Ан-26. Трагедия произошла 25 сентября вблизи Чугуева на Харьковщине.
Прощание началось в 10:00 на Майдане Свободы. Участие в церемонии принял Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской, сообщает 24 канал. Также на прощании присутствовали глава Офиса Президента Андрей Ермак и министр обороны Андрей Таран.
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С самого утра на центральной площади Харькова – много людей, стояли заграждения. На месте были автобусы с телами погибших курсантов и офицеров. Для участия в церемонии прощания еще перед 10 утра прибыл и президент.
С самого утра в центре Харькова много людей / Фото "Суспильное"
Автобус с телом Богдана Кишени / Фото "Суспильное"
Проститься с погибшими в авиакатастрофе Ан-26 пришли 3000 человек. Во время церемонии прощания у каждого гроба погибшего стояли их семьи.
"Это наше солнышко, удивительный человек. Он очень любил свою профессию и очень ею гордился. Также он очень любил свою страну и с гордостью носил форму", – рассказала мама погибшего штурмана Ашрафа Мсуя Римма Мхавилла.
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Гробы с погибшими во время церемонии несли через площадь к местам, отведенным для их родственников. Объявляли каждое имя погибшего. Люди не могли сдержать слез. В центр города, чтобы попрощаться с погибшими курсантами и офицерами, пришли сотни харьковчан.
Попрощаться с ребятами пришли сотни харьковчан: видео
После того, как гробы с погибшими украинцами пронесли по площади, их накрыли национальными флагами. В небе над Харьковом пролетели самолет ИЛ и истребители, а погибших курсантов и офицеров почтили минутой молчания. Во время минуты молчания вживую показали курсантов военных вузов из других городов, в частности, – Львова и Борисполя.
Гробы накрывают национальными флагами / Скриншот
Церемония прощания / Скриншот
Военные самолеты в небе над Харьковом / Фото "Суспильное"
Далее гробы с телами снова передали в автобусы. Те повезли их к местам похорон.
Церемония прощания с погибшими курсантами и офицерами в Харькове / Фото Анны Черненко, 24 канал
В Харькове попрощались с погибшими в авиакатастрофе Ан-26 / Фото Офиса Президента
На площади остались только фото погибших. К ним товарищи и все желающие могли возложить цветы.
Церемония прощания с погибшими курсантами и офицерами / Фото "Суспильное"
Автобусы с телами погибших прибыли на площадь: видео
Самолеты в небе над Харьковом во время церемонии прощания: видео
Церемония прощания с погибшими в катастрофе Ан-26 курсантами и офицерами: видео
Прощание с погибшими в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом: видео
С кем прощались в Харькове
- Богдан Кишеня, 30 лет – майор.
- Алексей Остапенко, 28 лет – капитан.
- Дмитрий Добреля, 28 лет – капитан.
- Ашраф Мсуя, 29 лет – старший лейтенант.
- Олег Козаченко, 40 лет – старший лейтенант.
- Евгений Иванов, 42 года – прапорщик.
- Олег Широчук, 40 лет – прапорщик.
- Роман Корчовский, 21 год – старший сержант.
- Владимир Олабин, 20 лет – курсант.
- Евгений Скоробогатько, 27 лет – старший солдат.
- Александр Скочков, 20 лет – солдат.
- Андрей Роспотнюк, 21 год – солдат.
- Максим Хомячук, 21 год – солдат.
- Андрей Померанцев, 25 лет – солдат.
- Дмитрий Андрущенко, 20 лет – младший сержант.
- Руслан Шеремет, 22 года – солдат.
- Артем Дудла, 21 год – солдат.
- Александр Клевец – солдат.
- Дмитрий Студинский – солдат.
- Константин Зыбюк – солдат.
- Дмитрий Донец, 19 лет – солдат.
- Богдан Матвийчук, 19 лет – солдат.
- Николай Микитченко, 22 года – сержант.
- Ростислав Булий – солдат.
Как передает "Суспильное", 6 октября Богдана Кишеню, Ашрафа Мсуя и Евгения Иванова похоронят на Преображенском кладбище в Чугуеве.
На кладбищах в Харькове похоронят Алексея Остапенко и Олега Широчука, Дмитрия Добрелю, Артема Дудлу. В Харьковской области похоронят также Дмитрия Андрущенко и Руслана Шеремета.
Погибших не с Харьковщины повезли в свои регионы, среди погибших – жители 11 областей.
Церемония прощания в Харькове: видео
Что известно об авиакатастрофе вблизи Чугуева
- Самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины разбился вечером 25 сентября.
- В результате трагедии погибли 26 человек: 7 офицеров и 19 курсантов.
- В момент катастрофы выжить удалось двум курсантам: Виталию Вильховому и Вячеславу Золочевскому.
- Впоследствии Вильховый умер в больнице Харькова. Его похоронили 30 сентября на родной Львовщине.
- Злочевский сейчас находится в больнице. Его самочувствие улучшается, однако психологическое состояние остается сложным.
- Через несколько дней после катастрофы установили, что командир экипажа просил об аварийной посадке – у самолета отказал левый двигатель.
- Черные ящики с Ан-26 уже расшифровали.
Видео с места падения самолета в Чугуеве:
Авиакатастрофа возле Чугуева 25 сентября / Инфографика 24 канала