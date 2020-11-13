В течение четверга, 12 ноября, боевики 4 раза стреляли в сторону украинских позиций на Донбассе. Еще один обстрел был уже в ночь на 13 ноября. К счастью, украинские воины не пострадали.

Ситуация на фронте остается контролируемой украинским защитниками, сообщает штаб Операции Объединенных сил. Интересно В Кремле есть 2 группы: одна хочет войны, а другая мечтает избавиться Донбасса, – Арестович Детали о обстрелах боевиков: неподалеку Новолуганского враг стрелял из гранатометов различных систем,

рядом с Авдеевкой боевики также применяли различные гранатометы,

в районе Водяного противник открывал огонь дважды, применив стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет,

у Каменки боевики вели обстрел уже в ночь на 13 ноября – здесь применили миномет калибра 82 миллиметра. Огневые провокации противника не представляли угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли. Боевых потерь в результате вражеских выстрелов не было,

– сообщили в штабе. Сведения о ситуации на Донбассе: смотрите видео