Боевики постоянно нарушают перемирие на Донбассе: как прошли предыдущие сутки
В течение четверга, 12 ноября, боевики 4 раза стреляли в сторону украинских позиций на Донбассе. Еще один обстрел был уже в ночь на 13 ноября. К счастью, украинские воины не пострадали.
Ситуация на фронте остается контролируемой украинским защитниками, сообщает штаб Операции Объединенных сил.
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Детали о обстрелах боевиков:
- неподалеку Новолуганского враг стрелял из гранатометов различных систем,
- рядом с Авдеевкой боевики также применяли различные гранатометы,
- в районе Водяного противник открывал огонь дважды, применив стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет,
- у Каменки боевики вели обстрел уже в ночь на 13 ноября – здесь применили миномет калибра 82 миллиметра.
Огневые провокации противника не представляли угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли. Боевых потерь в результате вражеских выстрелов не было,
– сообщили в штабе.
Сведения о ситуации на Донбассе: смотрите видео
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