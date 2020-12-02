Оккупанты применили гранатометы против украинских бойцов: где было неспокойно
В течение 1 декабря оккупанты 2 раза нарушили договоренности, достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года. Враг стрелял из гранатометов и стрелкового оружия.
Вражеские выстрелы имели провокационный характер. Об этом сообщает 24 канал.
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Обстрелы боевиков не угрожали жизни и здоровью украинских защитников, поэтому они не открывали огонь в ответ.
Где было неспокойно 1 декабря:
- недалеко от населенного пункта Катериновка;
- возле Попасной.
С начала текущих суток, 2 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. Однако украинские воины бдительности не теряют и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.
Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, придерживаясь введенного режима прекращения огня, продолжают выполнять задачи по назначению,
– подчеркнули в ООС.
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