В течение 1 декабря оккупанты 2 раза нарушили договоренности, достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года. Враг стрелял из гранатометов и стрелкового оружия.

Вражеские выстрелы имели провокационный характер. Об этом сообщает 24 канал.

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Обстрелы боевиков не угрожали жизни и здоровью украинских защитников, поэтому они не открывали огонь в ответ.

Где было неспокойно 1 декабря:

недалеко от населенного пункта Катериновка;

возле Попасной.

С начала текущих суток, 2 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. Однако украинские воины бдительности не теряют и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.

Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, придерживаясь введенного режима прекращения огня, продолжают выполнять задачи по назначению,

– подчеркнули в ООС.

Обратите внимание! Режим прекращения огня действует на Донбассе еще с 27 июля. Однако российские наемники его постоянно нарушают. В большинстве случаев обстрелы имеют провокационный характер. Правда, бывают дни, когда обстрелы боевиков действительно наносят вред украинским бойцам. К примеру, с начала перемирия погибли 4 наших защитника.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала