Враг продолжает провоцировать украинских защитников: за сутки – два обстрела
В течение 1 ноября оккупанты на Донбассе дважды обстреляли позиции ВСУ. Враг уже традиционно применил стрелковое оружие.
Выстрелы не представляли угрозы нашим военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника украинские защитники оружие в ответ не применяли. Сообщили в штабе ООС.
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Факт нарушения режима прекращения огня зафиксировали в вечернее время в районе населенного пункта Водяное, где враг применил стрелковое оружие. К счастью, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Кроме того, недалеко от Водяного задокументирован пролет квадрокоптера с пересечением линии разграничения. В штабе отметили, что подавили вражеский квадрокоптер средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
Ситуация на утро 2 ноября
С начала текущих суток в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, украинские защитники придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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