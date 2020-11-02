В течение 1 ноября оккупанты на Донбассе дважды обстреляли позиции ВСУ. Враг уже традиционно применил стрелковое оружие.

Выстрелы не представляли угрозы нашим военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника украинские защитники оружие в ответ не применяли. Сообщили в штабе ООС.

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Факт нарушения режима прекращения огня зафиксировали в вечернее время в районе населенного пункта Водяное, где враг применил стрелковое оружие. К счастью, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, недалеко от Водяного задокументирован пролет квадрокоптера с пересечением линии разграничения. В штабе отметили, что подавили вражеский квадрокоптер средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Ситуация на утро 2 ноября

С начала текущих суток в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, украинские защитники придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.

Обратите внимание! С 27 июля 2020 года на Донбассе действует режим тишины. Украинские военные соблюдают условия прекращения огня, однако российские боевики постоянно его нарушают и регулярно обстреливают позиции ВСУ.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала