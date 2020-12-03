Пророссийские боевики на Донбассе за сутки 2 декабря трижды нарушили режим прекращения огня. Кроме того, с начала текущих суток, 3 декабря, оккупанты дважды не придерживались договоренностей.

2 декабря на большинстве участков ответственности подразделений Вооруженных сил Украины наблюдалась тишина. Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил в утренней сводке.

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Как оккупанты нарушили "тишину"

Вблизи населенного пункта Водяное российские наемники открывали огонь из станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, на том же участке враг дистанционно заминировал позиции наших военных, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.

К счастью, боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Что происходит на Донбассе 3 декабря

С начала текущих суток, 3 декабря, пророссийские боевики успели дважды нарушить договоренности, достигнутые еще 22 июля.

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Где было горячо:

Неподалеку Водяного враг применил несколько мин калибром 120 миллиметров;

Кроме того, оккупанты дистанционно заминировали позиции ВСУ.

О нарушении режима тишины уже сообщили представителям ОБСЕ. Провокационные выстрелы российских наемников не несли угрозы, поэтому украинские военные не открывали огонь в ответ.

Ситуация в зоне проведения Операции Объединенных сил находится под контролем наших защитников.

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако, пророссийские боевики систематически нарушают договоренности. Преимущественно их выстрелы провокативны, поэтому украинские военные не открывают ответный огонь.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала