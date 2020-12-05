Боевики цинично стреляли возле Водяного из минометов: украинский боец получил ранение
За прошедшие сутки оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников. К сожалению, один наш боец получил ранение.
В течение 4 декабря враг применял минометы, артиллерийские системы и даже снайперское оружие. Об этом сообщает штаб ООС.
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Вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций из артиллерийских систем 122 калибра и минометов 120 калибра. Кроме того, на участке возле Луганского противник применил снайперское оружие.
В результате выстрела вражеского снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оказана первая медицинская помощь и он эвакуирован в больницу.
Какова ситуация по состоянию на утро 5 декабря
С начала текущих суток противник 1 раз нарушил режим прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Шумы враг вел огонь из:
- автоматических станковых гранатометов,
- ручных противотанковых гранатометов,
- стрелкового оружия.
Обстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому огонь в ответ наши воины не открывали,
– говорится в сообщении.
Также в штабе добавили, что украинские воины продолжают выполнять задачи по назначению. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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