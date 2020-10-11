Беспокойные сутки на Донбассе: оккупанты били из гранатомета
В течение 10 октября противник один раз обратился к вооруженной провокации. Пророссийские боевики, нарушив режим прекращения огня, применили гранатомет.
Выстрел был неприцельный, поэтому, к счастью, украинские защитники не пострадали. Об этом сообщает штаб ООС.
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В то же время ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. А украинские защитники неуклонно соблюдают договоренности, вступившие в силу 27 июля 2020 года.
Вражеский выстрел не представлял угрозы жизни и здоровью наших военнослужащих, так огонь они не открывали,
– заявили в штабе ООС.
С начала текущих суток в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Работает ли перемирие на Донбассе
- С 27 июля 2020 года на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- Однако оккупанты продолжают свои вооруженные провокации чуть ли не ежедневно. Выстрелы, в подавляющем большинстве, неприцельно. Поэтому, украинские защитники не открывают огонь.
- Первый срыв договоренностей состоялся 6 сентября. Тогда в результате обстрелов позиций ВСУ погиб украинский военный.