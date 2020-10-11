В течение 10 октября противник один раз обратился к вооруженной провокации. Пророссийские боевики, нарушив режим прекращения огня, применили гранатомет.

Выстрел был неприцельный, поэтому, к счастью, украинские защитники не пострадали. Об этом сообщает штаб ООС.

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В то же время ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. А украинские защитники неуклонно соблюдают договоренности, вступившие в силу 27 июля 2020 года.

Вражеский выстрел не представлял угрозы жизни и здоровью наших военнослужащих, так огонь они не открывали,

– заявили в штабе ООС.

С начала текущих суток в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Работает ли перемирие на Донбассе

С 27 июля 2020 года на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Однако оккупанты продолжают свои вооруженные провокации чуть ли не ежедневно. Выстрелы, в подавляющем большинстве, неприцельно. Поэтому, украинские защитники не открывают огонь.

Выстрелы, в подавляющем большинстве, неприцельно. Поэтому, украинские защитники Первый срыв договоренностей состоялся 6 сентября. Тогда в результате обстрелов позиций ВСУ погиб украинский военный.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала