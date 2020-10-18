За минувшие сутки враг на Донбассе пять раз нарушил режим прекращения огня. Оккупанты били из гранатометов, однако выстрелы были неприцельными.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет. Об этом сообщили в штабе ООС.

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В то же время ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил.

Где было неспокойно

вблизи Водяного,

Авдеевки,

Шумов.

На этих участках зафиксированы одиночные вражеские выстрелы из гранатометов различных систем. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины ответный огонь не открывали.

Украинские защитники, находясь в готовности к мгновенному реагированию на любые действия противника, добросовестно выполняют задачи по назначению,

– заявили в штабе.

Другие нарушения на Донбассе

Кроме того, на Приазовье задокументировано еще два нарушения достигнутых договоренностей. Так, в районах населенных пунктов Пищевик и Широкино зафиксированы пролеты двух вражеских беспилотников с пересечениями линии разграничения. Беспилотник противника подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

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Какова ситуация по состоянию на утро 18 октября

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

В штабе ООС добавили, что украинские защитники, соблюдая условия договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, готовы адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.