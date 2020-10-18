Оккупанты из гранатометов обстреляли украинских защитников: где было неспокойно
За минувшие сутки враг на Донбассе пять раз нарушил режим прекращения огня. Оккупанты били из гранатометов, однако выстрелы были неприцельными.
Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет. Об этом сообщили в штабе ООС.
Важно Задание можно выполнить, – Кривонос о том, готовы ли ВСУ взять в плен главарей ОРДЛО
В то же время ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил.
Где было неспокойно
- вблизи Водяного,
- Авдеевки,
- Шумов.
На этих участках зафиксированы одиночные вражеские выстрелы из гранатометов различных систем. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины ответный огонь не открывали.
Украинские защитники, находясь в готовности к мгновенному реагированию на любые действия противника, добросовестно выполняют задачи по назначению,
– заявили в штабе.
Другие нарушения на Донбассе
Кроме того, на Приазовье задокументировано еще два нарушения достигнутых договоренностей. Так, в районах населенных пунктов Пищевик и Широкино зафиксированы пролеты двух вражеских беспилотников с пересечениями линии разграничения. Беспилотник противника подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
Актуально На Донбассе погиб украинский военный Руслан Панченко
Какова ситуация по состоянию на утро 18 октября
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
В штабе ООС добавили, что украинские защитники, соблюдая условия договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, готовы адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.