За прошедшие сутки оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали украинских защитников из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета.

На провокационные враждебные выстрелы украинские военнослужащие оружие не применяли. Об этом сообщили в штабе ООС.

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Где было неспокойно

Стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи Каменки и дважды – недалеко от населенного пункта Шумы.

и дважды – Кроме того, в районе Водяного противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

К счастью, боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Ситуация по состоянию на утро 25 октября

С начала текущих суток по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия российско-оккупационных войск,

– заявили в штабе ООС.