Враг четыре раза нарушил тишину на Донбассе: бил из гранатометов
За прошедшие сутки оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали украинских защитников из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета.
На провокационные враждебные выстрелы украинские военнослужащие оружие не применяли. Об этом сообщили в штабе ООС.
Важно Отец погибшего разведчика Ярослава Журавля подал иск против Зеленского
Где было неспокойно
- Стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи Каменки и дважды – недалеко от населенного пункта Шумы.
- Кроме того, в районе Водяного противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
К счастью, боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.
Ситуация по состоянию на утро 25 октября
С начала текущих суток по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.
Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия российско-оккупационных войск,
– заявили в штабе ООС.