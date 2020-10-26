За минувшие сутки оккупанты на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Враг вечером 25 октября применил ручной противотанковый гранатомет.

Выстрелы врага были слышны в районе Авдеевки. Об этом сообщает штаб ООС.

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В штабе ООС подчеркнули, что одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников. Поэтому, военные операции Объединенных сил ответный огонь не открывали.

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой. Соблюдая режим прекращения огня, украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению,

– заявили в штабе ООС.

К счастью, боевых потерь и ранений среди личного состава за минувшие сутки не было.

Какова ситуация по состоянию на утро 26 октября

С начала текущих суток в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Подразделения Объединенных сил, находясь в готовности адекватно реагировать на коварные и провокационные действия врага, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.