За прошедшие сутки наблюдатели зафиксировали нарушения режима тишины на Донбассе со стороны оккупантов. Враг 4 раза стрелял в сторону украинских защитников.

Традиционно оккупанты использовали гранатометы. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

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В районе населенного пункта Водяное враг применил автоматический станковый гранатомет

враг применил автоматический станковый гранатомет Недалеко от населенного пункта Пески – ручной противотанковый гранатомет.

– ручной противотанковый гранатомет. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировали на участке вблизи Шумов, где в вечернее время противник открывал огонь из подствольного гранатомета.

К счастью, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. В штабе ООС добавили, что на вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, украинские защитники придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы,

– говорится в сообщении.

С начала текущих суток по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами.