В течение 30 октября оккупанты трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года. Уже традиционно пророссийские боевики применили гранатометы и стрелковое оружие против украинских защитников. К сожалению, двое бойцов ВСУ погибли.

Как прошло 30 октября на Донбассе

Недалеко от населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

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Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих погибли. На огневые провокации противника украинские подразделения оказали адекватный ответ.

Провокации врага продолжились ближе к обеду – противник снова открывал огонь из стрелкового оружия на этом же участке. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил,

– заявили в штабе ООС.

Заметим, что руководитель Офиса Президента во время встречи с послами стран G7 заявил, что режим прекращения огня на Востоке Украины длится уже почти 100 дней. В то же время, как сказал Андрей Ермак, враг устраивает вооруженные провокации и пытается сорвать перемирие.

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Какова ситуация на утро 31 октября

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировали. По всей линии разграничения наблюдается тишина. Украинские защитники, соблюдая условия договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, готовы адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала