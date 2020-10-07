Как прошли сутки на Донбассе: враг стрелял из гранатометов и стрелкового оружия
За прошедшие сутки оккупанты дважды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы. Противник бил из гранатометов и стрелкового оружия по позициям ВСУ.
В то же время ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими военными. Об этом сообщает штаб ООС в фейсбуке.
Важно КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу после масштабных пожаров
Где зафиксировали провокации от врага
В районе ответственности "Восток" противник открывал неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи Зайцевого, а из стрелкового оружия – близ Водяного. Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.
Ситуация по состоянию на утро 7 октября
С начала текущих суток по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирными договоренностями не зафиксировано. Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.