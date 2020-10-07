За прошедшие сутки оккупанты дважды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы. Противник бил из гранатометов и стрелкового оружия по позициям ВСУ.

В то же время ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими военными. Об этом сообщает штаб ООС в фейсбуке.

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Где зафиксировали провокации от врага

В районе ответственности "Восток" противник открывал неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи Зайцевого, а из стрелкового оружия – близ Водяного. Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Ситуация по состоянию на утро 7 октября

С начала текущих суток по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирными договоренностями не зафиксировано. Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Обратите внимание! Несмотря на режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе, оккупанты продолжают свои вооруженные провокации чуть ли не ежедневно. Выстрелы, в подавляющем большинстве, неприцельные. Поэтому, украинские защитники не открывают ответный огонь. Первый срыв договоренностей состоялся 6 сентября. Тогда в результате обстрелов позиций ВСУ погиб украинский военный.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала