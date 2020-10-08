В течение дня 7 октября российские оккупанты на Донбассе один раз нарушали режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

Оккупанты обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в фейсбуке.

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Боевики стреляли в районе ОТГ "Восток" вблизи Водяного Донецкой области. Однако украинские воины полностью контролируют ситуацию в регионе ООС и не реагируют на провокации оккупантов.

Кроме того, наши военные привлечены к ликвидации пожаров. За сутки воины ВСУ совместно со спасателями ГСЧС ликвидировали огонь вблизи населенных пунктов Майорск, Хутор Вольный, Станица Луганская, Луганское и Попасная.

Каким было начало суток 8 октября

С начала дня 8 октября российские боевики не нарушали режим тишины.

Заметьте! 27 июля 2020 года в Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако оккупанты регулярно нарушают тишину.



Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала