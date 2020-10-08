Боевики били из стрелкового оружия: как прошли сутки на Донбассе
В течение дня 7 октября российские оккупанты на Донбассе один раз нарушали режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.
Оккупанты обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в фейсбуке.
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Боевики стреляли в районе ОТГ "Восток" вблизи Водяного Донецкой области. Однако украинские воины полностью контролируют ситуацию в регионе ООС и не реагируют на провокации оккупантов.
Кроме того, наши военные привлечены к ликвидации пожаров. За сутки воины ВСУ совместно со спасателями ГСЧС ликвидировали огонь вблизи населенных пунктов Майорск, Хутор Вольный, Станица Луганская, Луганское и Попасная.
Каким было начало суток 8 октября
С начала дня 8 октября российские боевики не нарушали режим тишины.