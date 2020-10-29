"Прокуроры сами верят в свое дело": как прошло заседание суда по делу активиста Стерненка
Коллегия судей Приморского районного суда Одессы 29 октября заслушала первый том доказательств прокуратуры по делу активиста Сергея Стерненка. Сам Сергей заявил, что защита "ожидало большего".
На заседании присутствующие просмотрели видеоматериалы с места происшествия возле дома Стерненко. Об этом сообщает "Общественное".
Важно Суд начал осмотр дела Стерненко по существу
На заседании присутствующие просмотрели видеоматериалы с места происшествия возле дома Стерненко. По словам защиты активиста, они рассчитывали на то, что прокуратура предоставит больше документов для рассмотрения дела.
В то же время Сергей Стерненко заявил, что подобное поведение прокуратуры демонстрирует неуважение к стороне защиты и коллегии судей.
Очень серьезное обвинение. Видно, что прокуроры сами верят в свое дело. Боюсь, что на следующем заседании нам придется пить успокоительное, чтобы не умереть от смеха,
– написал Стерненко в телеграмм-канале.
Актуально Дело Стерненко: с погибшего нападавшего сняли подозрение
Ранее Сергея Стерненко допросили судьи, прокуроры и адвокаты потерпевших. Председательствующий судья Сергей Кичмаренко одобрил ходатайство адвоката Стерненко Маси Найема о трансляции всех заседаний по делу онлайн.
Заседание суда по делу активиста Сергея Стерненка / Фото "Общественного"
Присутствующие просмотрели видеоматериалы с места происшествия возле дома Стерненко / Фото "Общественного"
Что известно о деле против Сергея Стерненка
- Активиста Сергея Стерненко трижды пытались убить. Впервые его избили битами. Правоохранители виновных не нашли. Активист попросил государственную охрану, однако ему отказали.
- Во время второго нападения в активиста выстрелили из пистолета. Пуля была резиновой, поэтому Стерненко выжил.
- Впоследствии произошло третье нападение. Стерненко смог отбиться от нападавших. Однако он смертельно ранил одного из злоумышленников – Ивана Кузнецова. Полиция встала на защиту нападавших, а Стерненко выдвинули подозрение в умышленном убийстве.
- 15 июня 2018 года суд избрал Стерненко меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста. Однако на следующий день суд сменил город пребывания активиста из Одессы на Киев.
- Стерненко подал апелляцию. Однако апелляционный суд оставил предыдущее решение, а именно – 60 суток домашнего ареста.
- Адвокаты Стерненко требуют расследования Одесского нападения. В защиту Стерненко выступают многие активисты. 1 сентября они пикетировали Верховный Суд.
- 29 сентября суд назначил активисту новый домашний арест в Киеве, поскольку срок предварительной защиты подошел к концу.