Коллегия судей Приморского районного суда Одессы 29 октября заслушала первый том доказательств прокуратуры по делу активиста Сергея Стерненка. Сам Сергей заявил, что защита "ожидало большего".

На заседании присутствующие просмотрели видеоматериалы с места происшествия возле дома Стерненко. Об этом сообщает "Общественное".

Важно Суд начал осмотр дела Стерненко по существу

На заседании присутствующие просмотрели видеоматериалы с места происшествия возле дома Стерненко. По словам защиты активиста, они рассчитывали на то, что прокуратура предоставит больше документов для рассмотрения дела.

В то же время Сергей Стерненко заявил, что подобное поведение прокуратуры демонстрирует неуважение к стороне защиты и коллегии судей.

Очень серьезное обвинение. Видно, что прокуроры сами верят в свое дело. Боюсь, что на следующем заседании нам придется пить успокоительное, чтобы не умереть от смеха,

– написал Стерненко в телеграмм-канале.

Актуально Дело Стерненко: с погибшего нападавшего сняли подозрение

Ранее Сергея Стерненко допросили судьи, прокуроры и адвокаты потерпевших. Председательствующий судья Сергей Кичмаренко одобрил ходатайство адвоката Стерненко Маси Найема о трансляции всех заседаний по делу онлайн.



Заседание суда по делу активиста Сергея Стерненка / Фото "Общественного"

Присутствующие просмотрели видеоматериалы с места происшествия возле дома Стерненко / Фото "Общественного"

Что известно о деле против Сергея Стерненка