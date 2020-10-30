Пересмотр безвиза не стоит на повестке дня, – Стефанишина о реакции ЕС на решение КСУ
Евросоюз не вынес вопрос пересмотра безвизового режима с Украиной на повестку дня. Основанием для этого могло стать скандальное решение КСУ об отмене антикоррупционной реформы. Однако решительные действия украинских властей, в частности заседание СНБО и публичная позиция президента, сейчас удовлетворяют Еврокомиссию.
Решение КСУ подрывает доверие еврочиновников в украинские реформы. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин, сообщил Интерфакс-Украина.
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Сейчас вопрос о пересмотре безвиза не стоит на повестке дня,
– подчеркнула Стефанишина.
Что еще сказала Стефанишина
- Вопрос борьбы с коррупцией в Украине был одним из условий ЕС во время переговоров о получении безвизового режима.
- Если антикоррупционная борьба в стране прекратится, Еврокомиссия может инициировать пересмотр "безвиза" для Украины.
- Однако сейчас действия украинской власти, направленные против отмены антикоррупционной реформы, свидетельствуют, что Украина настроена на дальнейшую борьбу с коррупцией.
Как решение КСУ может повлиять на безвиз с ЕС
- 28 октября прессслужба организации Transparency International сообщила, что отмена антикоррупционной реформы может представлять угрозу для безвиза и препятствовать получению транша от МВФ.
- 29 октября посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что решение КСУ является достаточным основанием, чтобы в ЕС запустили механизм временной приостановки действия безвизового режима.
- Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс подчеркнул, что этот приговор КСУ противоречит ценностям Евросоюза: доверию, систематичности и ориентации на будущее.
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