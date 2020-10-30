Евросоюз не вынес вопрос пересмотра безвизового режима с Украиной на повестку дня. Основанием для этого могло стать скандальное решение КСУ об отмене антикоррупционной реформы. Однако решительные действия украинских властей, в частности заседание СНБО и публичная позиция президента, сейчас удовлетворяют Еврокомиссию.