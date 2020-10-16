В Кривом Роге вечером 15 октября положительно завершились переговоры между горняками шахты "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината (КЖРК) и администрацией. Забастовщики уже поднялись на поверхность. Подземный протест шахтеров КЖРК длился 43 суток.

Горняки шахты "Октябрьская" завершили забастовку и вышли на поверхность

О положительных итогах переговоров сообщил в Facebook лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец . Он добавил, что стороны также подписали соглашение, однако еuj детали пообещал обнародовать позже.

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Наверху забастовщиков у проходной "Октябрьской" ждали родственники и коллеги. По состоянию на вечер 15 октября под землей оставались 18 человек.

Пройдя испытания подземельем, уже 16 числа горняков ждет экзамен судебной системой. В 13.00 в Октябрьском районном суде Кривого Рога (улица Невская, 3) начнется рассмотрение дела по иску компании "Криворожский железорудный комбинат" к 10 шахтерам, которые принимали участие в акции протеста,

– добавил Волынец.

Заметим, что 28 сентября КЖРК обратился в Октябрьский районный суд с иском о признании незаконной забастовки , "которая началась без объявления и выдвижения официальных требований администрации".

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Смотрите видео, как забастовщики "Октябрьской" поднимались на поверхность

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