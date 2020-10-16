Протест горняков на "Октябрьской" в Кривом Роге завершился: бастующие поднялись на поверхность
В Кривом Роге вечером 15 октября положительно завершились переговоры между горняками шахты "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината (КЖРК) и администрацией. Забастовщики уже поднялись на поверхность. Подземный протест шахтеров КЖРК длился 43 суток.
Горняки шахты "Октябрьская" завершили забастовку и вышли на поверхность
О положительных итогах переговоров сообщил в Facebook лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он добавил, что стороны также подписали соглашение, однако еuj детали пообещал обнародовать позже.
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Наверху забастовщиков у проходной "Октябрьской" ждали родственники и коллеги. По состоянию на вечер 15 октября под землей оставались 18 человек.
Пройдя испытания подземельем, уже 16 числа горняков ждет экзамен судебной системой. В 13.00 в Октябрьском районном суде Кривого Рога (улица Невская, 3) начнется рассмотрение дела по иску компании "Криворожский железорудный комбинат" к 10 шахтерам, которые принимали участие в акции протеста,
– добавил Волынец.
Заметим, что 28 сентября КЖРК обратился в Октябрьский районный суд с иском о признании незаконной забастовки, "которая началась без объявления и выдвижения официальных требований администрации".
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Смотрите видео, как забастовщики "Октябрьской" поднимались на поверхность
Основное о протестах шахтеров в Кривом Роге
- 8 сентября 393 горняки шахт "Родина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" остались под землей, требуя увеличения зарплат и улучшения условий труда. На четырнадцатый день подземного протеста число горняков под землей составляло 184.
- Шахты "Родина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" входят в состав "Криворожского железорудного комбината" и являются основными его подразделениями.
- Из-за забастовки Кривбассжелезрудком заявил об остановке производства. В то же время в компании были готовы продолжить переговоры с протестующими исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность. Впоследствии производство на бастовавших шахтах все же восстановили.
- Кроме того, администрация КЖРК в конечном итоге повысила тарифные ставки и должностные оклады на 10 – 25%, а с 1 октября работникам подняли зарплату еще на 10%. В результате из 414 протестующих четырех шахт только 21 человек оставался утром 15 октября в шахте "Октябрьская".
- КЖРК – публичное акционерное общество, что является крупнейшим частным предприятием Украины по добыче железной руды подземным способом.
- Сам комбинат находится в управлении группы "Приват" Игоря Коломойского и компании "Метинвест" Рината Ахметова. Операционное управление предприятием осуществляет группа "Приват". Правда, 99,88% акций комбината принадлежит компании Starmill Limited.