Протест под домом главы КСУ Тупицкого: полиция блокирует активистов – произошли столкновения
В Василькове Киевской области возле дома председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого устроили акцию протеста. Сюда прибыла автоколонна из Киева. В конце концов между правоохранителями и активистами произошла потасовка.
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Сначала между митингующими и правоохранителями возникла ссора, из-за того, что их не пропускают в дом главы КСУ. Через некоторое время спор перерос в потасовку. Об этом сообщает корреспондент 24 канала.
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Перед этим полиция перекрыла улицу на подходе к дому Тупицкого. Правоохранители, в частности, не пропустили 2 машины активистов – со звуком и с виселицей. Также они не пускали людей, пытавшихся прорваться к дому пешком. В то же время полиция в громкоговоритель призывает соблюдать порядок.
Участники акции, со своей стороны, призывают их пропустить. Говорят, что действия полиции незаконны. На месте присутствует адвокат Маси Найем. Он пробовал уговорить стражей пропустить хотя бы два авто. Полиция на это ответила, что за двумя автомобилями поедут еще. Также говорят, что будто участники акции указали другой адрес.
Автопробег к дому главы КСУ: что известно
- Утром 7 ноября по меньшей мере 30 автомобилей выехали в Васильков. Располагается этот городок в 20 километрах юго-западнее Киева.
- Организаторы акции – Автомайдан и Центр противодействия коррупции. Как они объяснили, поехали именно в Васильков, потому что там размещается дом тещи Тупицкого. А сам глава КСУ, по информации активистов, там проводит выходные.
- Лозунг активистов – "Тупицкий – вали в Ростов". Так они отреагировали на заявление главы КСУ, который, узнав об акциях, "пригласил" митингующих не в Васильков, а в оккупированный Донецк. Потому что там якобы "вынужденно" находится его теща.
- Васильков входит в красную зону карантина, где действует ограничение на массовые мероприятия (не более 20 человек). Именно из-за этого полиция не пропускала активистов.
- Перед тем, как поехать к дому Тупицкого, организаторы призвали участников акции соблюдать противоэпидемических правил. Также митингующим раздали украинские флаги и ленты, которые можно нацепить на авто.
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