В Василькове Киевской области возле дома председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого устроили акцию протеста. Сюда прибыла автоколонна из Киева. В конце концов между правоохранителями и активистами произошла потасовка.

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Сначала между митингующими и правоохранителями возникла ссора, из-за того, что их не пропускают в дом главы КСУ. Через некоторое время спор перерос в потасовку. Об этом сообщает корреспондент 24 канала.

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Перед этим полиция перекрыла улицу на подходе к дому Тупицкого. Правоохранители, в частности, не пропустили 2 машины активистов – со звуком и с виселицей. Также они не пускали людей, пытавшихся прорваться к дому пешком. В то же время полиция в громкоговоритель призывает соблюдать порядок.

Участники акции, со своей стороны, призывают их пропустить. Говорят, что действия полиции незаконны. На месте присутствует адвокат Маси Найем. Он пробовал уговорить стражей пропустить хотя бы два авто. Полиция на это ответила, что за двумя автомобилями поедут еще. Также говорят, что будто участники акции указали другой адрес.

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