Суд в среду, 21 октября, оставил под стражей еще на два месяца Андрея Антоненко, которого обвиняют в причастности к убийству Павла Шеремета. После этого под судом вспыхнули столкновения, а потом активисты поехали под государственную дачу Владимира Зеленского.

Также активисты блокировали и государственное имение, в котором якобы живет генеральная прокурор Ирина Венедиктова, сообщает "Национальный корпус". Правда, последняя переехала из резиденции еще на прошлой неделе.

К слову После решения касательно Антоненко под судом вспыхнули столкновения: видео

Активисты жаловались на политику двойных стандартов в Украине, когда добровольцы и патриоты оказываются за решеткой, а преступники разгуливают на свободе.

Под резиденциями, где живет Владимир Зеленский и где раньше жила Ирина Венедиктова, активисты требовали отставки генпрокурора.

Участники акции жгли файеры и выкрикивали лозунги против руководительницы Офиса генерального прокурора Украины.

Они приводили примеры, что полицейские, убившие 5-летнего Кирилла Тлявова, гуляют на свободе, как и, например, убийцы Виталия Олешко "Сармата". Между тем Андрей Антоненко уже почти год в СИЗО, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств.

Акция под резиденцией Зеленского: смотрите фото

Активисты требовали отставки Венедиктовой: смотрите видео