В Варшаве вечером 22 октября состоялся массовый протест из-за решения Конституционного суда, которое еще больше усиливает запрет абортов. Завершилось все применением полицией слезоточивого газа и задержаниями протестующих.

В Варшаве люди протестовали против решения суда в отношении абортов

Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за угрозы жизни ребенка противоречит Конституции, сообщает RMF24.

Читайте также В Польше суд признал незаконными аборты в случае угрозы для жизни ребенка

Суд установил правовую основу, которая фактически означает почти полный запрет на прерывание беременности в стране. Из-за этого на протест под зданием КС собралось около тысячи человек. Первые митингующие пришли примерно в 19:00, в дальнейшем их количество постоянно росло.

Люди зажигали свечи, называя решение суда "похоронами прав женщин".

Примерно в 21:00 протестующие отправились в офис партии "Право и справедливость". Однако полицейские перекрыли улицу и не пустили людей под стены офиса.

Кроме того, правоохранители в мегафон кричали, что акция незаконна, потому что Варшава входит в красную зону карантина. Они попросили протестующих разойтись и пригрозили применением силы.

Возле дома Качинского полиция применила слезоточивый газ

После этого колонна из сотен людей направилась к дому лидера партии Ярослава Качинского. Примерно в полночь они были на месте. Дом к тому времени уже окружили два ряда полиции.

Впоследствии полицейские объявили, что будут применять силу, потому что люди не реагируют на призыв разойтись. Это спровоцировало столкновения. Некоторые протестующие бросали в полицию камни, силовики применили слезоточивый газ, несколько человек задержали.

Примерно в 01:30 организаторы акции анонсировали следующий протест на вечер 23 октября перед домом Ярослава Качинского. После этого разошлись.

Обратите внимание Аборт – право женщины или убийство

В Польше протестовали из-за судебного решения в отношении абортов: Фото из твиттера

Протесты в Варшаве из-за решения суда против абортов: смотрите видео

Setki osób protestujących przeciwko dzisiejszej decyzji TK już na Nowogrodzkiej. Policja zamknęła ulicę, nie dopuszcza nikogo przed siedzibę PiS. @RMF24pl pic.twitter.com/Biv0Ex4oi7 — Paweł Balinowski (@PBalinowski) October 22, 2020

Policja użyła gazu wobec protestujących przed domem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. Tłum napierał na policyjny kordon, po gazie się cofnął.@RMF24pl pic.twitter.com/iqYz6e4VDR — Paweł Balinowski (@PBalinowski) October 22, 2020

Nowogrodzka otoczona kordonem policji, która wzywa do rozejścia się. @RMF24pl pic.twitter.com/WvXeOA2ado — Paweł Balinowski (@PBalinowski) October 22, 2020