В Польше разогнали протест против усиления запрета абортов: фото, видео
В Варшаве вечером 22 октября состоялся массовый протест из-за решения Конституционного суда, которое еще больше усиливает запрет абортов. Завершилось все применением полицией слезоточивого газа и задержаниями протестующих.
В Варшаве люди протестовали против решения суда в отношении абортов
Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за угрозы жизни ребенка противоречит Конституции, сообщает RMF24.
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Суд установил правовую основу, которая фактически означает почти полный запрет на прерывание беременности в стране. Из-за этого на протест под зданием КС собралось около тысячи человек. Первые митингующие пришли примерно в 19:00, в дальнейшем их количество постоянно росло.
Люди зажигали свечи, называя решение суда "похоронами прав женщин".
Примерно в 21:00 протестующие отправились в офис партии "Право и справедливость". Однако полицейские перекрыли улицу и не пустили людей под стены офиса.
Кроме того, правоохранители в мегафон кричали, что акция незаконна, потому что Варшава входит в красную зону карантина. Они попросили протестующих разойтись и пригрозили применением силы.
Возле дома Качинского полиция применила слезоточивый газ
После этого колонна из сотен людей направилась к дому лидера партии Ярослава Качинского. Примерно в полночь они были на месте. Дом к тому времени уже окружили два ряда полиции.
Впоследствии полицейские объявили, что будут применять силу, потому что люди не реагируют на призыв разойтись. Это спровоцировало столкновения. Некоторые протестующие бросали в полицию камни, силовики применили слезоточивый газ, несколько человек задержали.
Примерно в 01:30 организаторы акции анонсировали следующий протест на вечер 23 октября перед домом Ярослава Качинского. После этого разошлись.
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Протесты в Варшаве из-за решения суда против абортов: смотрите видео