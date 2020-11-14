С начала суток 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня. Впрочем, не все согласны с таким решением проблемы. В некоторых городах местные власти выступили против, а, например, в Черновцах на протест вышли местные предприниматели.

Около 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли дорогу с требованием, чтобы им разрешили работать. Об этом сообщает "Суспільне".

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Продавцы написали обращение к руководству облгосадминистрации с требованием разрешить им работать. Они уверяют: могут организовать работу с соблюдением всех карантинных требований, поскольку рынок не является закрытым помещением.



В Черновцах предприниматели протестуют из-за карантина выходного дня / Фото "Молодой буковинец"

Директор рынка Игорь Маслянчук на акции сказал, что поддерживает требования предпринимателей. Он призвал собрать подписи и передать обращение к облгосадминистрации.

Протест предпринимателей в Черновцах: смотрите видео

Работники рынка жалуются, что из-за карантина выходного дня их оставили без работы и возможности заработать на жизнь.

Протест работников рынка из-за карантина выходного дня: смотрите видео



Перечень ограничений карантина выходного дня / Инфографика 24 канала