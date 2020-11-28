В нескольких городах Польши 28 ноября состоялись акции протеста против ужесточения законодательства по абортам. Более 2 тысяч человек вышли, в том числе, и на улицы столицы страны – Варшавы. Акции организовало протестное движение "Женская забастовка".

Протесты противников закона об абортах в Варшаве: детали

В столице Польши люди собрались на площади Романа Дмовского. По данным издания RMF24, участие в акции принимают гораздо больше людей, чем в предыдущих – примерно 2 – 3 тысячи.

Предыдущая акция В Польше женщины снова протестовали из-за запрета абортов

Demonstracja Strajku Kobiet ma zaraz ruszyć stronę Placu Konstytucji. Trudno ocenić ile osób przyszło, wydaje się, że 2-3 tys, sporo mniej niż na poprzednich protestach @RMF24pl pic.twitter.com/a0B4wur30u — Paweł Balinowski (@PBalinowski) November 28, 2020

Люди скандировали: "Мое тело – мое дело!", "Легальный аборт!", а также нецензурные лозунги в сторону правительства и руководства правящей партии "Право и справедливость".

Акция против усиления абортов в Варшаве: видео

На месте также можно увидеть значительные силы полиции. Они в основном не вмешивались в протест и лишь иногда устанавливали личности митингующих. Правда, в начале заявили, что эти сборы являются несогласованными с местными властями из-за карантинных ограничений. Однако протестующие отметили, что имеют право протестовать.

В Варшаве вновь вспыхнули протесты против усиления абортов: видео

Ruszyły kolejne protesty Strajku Kobiet w Warszawie. Kilka tysięcy osób na rondzie Dmowskiego. Policja wzywa do rozejścia się @RMF24pl pic.twitter.com/CLHhBh1STG — Paweł Balinowski (@PBalinowski) November 28, 2020

Когда же протест начался, полиция обратилась к участникам с просьбой двигаться вдоль тротуара, а не по центру дороги и трамвайного пути. Но, несмотря на такие призывы, митингующие все же вышли на проезжую часть, перекрыв движение по центральным магистралям Варшавы – Иерусалимской и Аллее Иоанна Павла II.

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Цель протестов

Подобные протесты запланированы еще в более 40 городах Польши. Их посвятили 102-й годовщине получения польскими женщинами избирательных прав. Кроме "женской забастовки", в них принимают участие также представители других организаций, в частности, сообществ ЛГБТ и феминисток.

Kilkuset ludzi maszeruje ulicami #Kraków w manifestacji #StrajkKobiet zorganizowanej w 102. rocznicę uzyskania przez Polki praw wyborczych. Fot. @Ka_Staszko: pic.twitter.com/roqF55jqTy — Fakty RMF FM (@RMF24pl) November 28, 2020

К сожалению, в последние недели правительство сделало из нас врагов и рассматривает нас как своих политических противников, а не суверенов и граждан. Кроме того, они насылают на нас свои службы, полицию, пропагандистские СМИ,

– подчеркнул в Фейсбуке "Женская забастовка".

Видео протестов против абортов в Варшаве

Активисты добавляют, что не для того более чем столетие назад завоевали гражданские права, чтобы позволить властям лишить их прав человека.

В Варшаве снова начались протесты против усиления абортов: видео

Demonstracja Strajku Kobiet w Warszawie idzie przed MSWiA. Policja blokuje wylot z placu Konstytucji, ale tylko na jezdni - ludzie ominęli kordon bokiem, chodnikami, policjanci nie reagowali. Na razie wyraźnie widać, że nie wchodzą w żaden kontakt z protestującymi @RMF24pl pic.twitter.com/ARSLDHWFdc — Paweł Balinowski (@PBalinowski) November 28, 2020

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