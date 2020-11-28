В Варшаве вышли тысячи противников закона об абортах: фото, видео
В нескольких городах Польши 28 ноября состоялись акции протеста против ужесточения законодательства по абортам. Более 2 тысяч человек вышли, в том числе, и на улицы столицы страны – Варшавы. Акции организовало протестное движение "Женская забастовка".
Протесты противников закона об абортах в Варшаве: детали
В столице Польши люди собрались на площади Романа Дмовского. По данным издания RMF24, участие в акции принимают гораздо больше людей, чем в предыдущих – примерно 2 – 3 тысячи.
Предыдущая акция В Польше женщины снова протестовали из-за запрета абортов
Люди скандировали: "Мое тело – мое дело!", "Легальный аборт!", а также нецензурные лозунги в сторону правительства и руководства правящей партии "Право и справедливость".
Акция против усиления абортов в Варшаве: видео
На месте также можно увидеть значительные силы полиции. Они в основном не вмешивались в протест и лишь иногда устанавливали личности митингующих. Правда, в начале заявили, что эти сборы являются несогласованными с местными властями из-за карантинных ограничений. Однако протестующие отметили, что имеют право протестовать.
В Варшаве вновь вспыхнули протесты против усиления абортов: видео
Когда же протест начался, полиция обратилась к участникам с просьбой двигаться вдоль тротуара, а не по центру дороги и трамвайного пути. Но, несмотря на такие призывы, митингующие все же вышли на проезжую часть, перекрыв движение по центральным магистралям Варшавы – Иерусалимской и Аллее Иоанна Павла II.
Обратите внимание "Цивилизация смерти и безнравственность": скандальный министр образования Польши отметился новым заявлением
Цель протестов
Подобные протесты запланированы еще в более 40 городах Польши. Их посвятили 102-й годовщине получения польскими женщинами избирательных прав. Кроме "женской забастовки", в них принимают участие также представители других организаций, в частности, сообществ ЛГБТ и феминисток.
К сожалению, в последние недели правительство сделало из нас врагов и рассматривает нас как своих политических противников, а не суверенов и граждан. Кроме того, они насылают на нас свои службы, полицию, пропагандистские СМИ,
– подчеркнул в Фейсбуке "Женская забастовка".
Видео протестов против абортов в Варшаве
Активисты добавляют, что не для того более чем столетие назад завоевали гражданские права, чтобы позволить властям лишить их прав человека.
В Варшаве снова начались протесты против усиления абортов: видео
Советуем ознакомиться Ад для женщин: как запрет абортов в Польше указал на новое поражение демократии
Запрет абортов в Польше: что известно
- В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением были лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, которая угрожает его жизни, и когда беременность возникла в результате запрещенного деяния, например, изнасилования.
- Недавно группа депутатов Сейма инициировала изменение действующее законодательство по абортам, добиваясь его ужесточения. Они хотят, чтобы запрещены были аборты и по медицинским показателям, когда есть нарушения развития плода.
- В конце 22 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции. Таким образом была установлена правовая основа, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.
- После этого в Варшаве и всей стране начались акции протеста.
- Президент Анджей Дуда заявил, что внесет предложения в Сейм, которые предусматривают, что аборты будут разрешенными в случае так называемых летальных дефектов плода, но не в случае диагностики синдрома Дауна.
Поделиться новостью