В Харькове 6 ноября с самого утра митингуют представители ресторанного бизнеса. Город до сих пор остается в красной карантинной зоне, а заведениям питания разрешают работать лишь до 20:00.

На митинг вышли около 450 человек, среди них владельцы ресторанов, бармены, администраторы и официанты. Об этом сообщает корреспондент 24 канала с места события. По ее словам, такого массового протеста в Харькове уже давно не было.

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Люди принесли с собой плакаты с разными призывами: "Вы убиваете наш бизнес!", "Нам не за что платить аренду", "Мне не за что купить одежду ребенку" и другие.

Протест рестораторов в Харькове: смотрите фото 24 канала / Алена Черненко

В Харькове в ресторанной сфере работает примерно 50 тысяч человек. За время жесткого карантина весной закрылось почти 40% заведений. За лето часть из них смогла вернуться, кто-то вышел в ноль, но новые ограничения снова принесут убытки бизнесу.

Что требуют митингующие

Чтобы новые ограничения согласовывали с предпринимателями . Речь идет о том, что не всем заведениям подходит работа с 8:00 до 20:00, ведь каждый имеет своего клиента.

. Речь идет о том, что не всем заведениям подходит работа с 8:00 до 20:00, ведь каждый имеет своего клиента. Однако, если жесткий карантин необходим, то рестораторы просят оказать им финансовую помощь или хотя бы компенсации на выплаты аренды.

"Нечем платить зарплаты, нечем платить аренду. У нас просто закрываются заведения, уходят наши сотрудники. Мы хотим, чтобы люди услышали и помогли нам выработать общую дорожную карту, общий диалог, как нам преодолеть этот кризис", – рассказал представитель Ассоциации рестораторов Харькова Николай Кузенко.

Рестораторы митингуют против карантинных ограничений: смотрите видео 24 канала



Какие ограничения действуют в разных цветных карантинных зонах / Инфографика 24 канала