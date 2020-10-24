Протест рестораторов в Италии: полиция разогнала людей слезоточивым газом
В Неаполе сотни рестораторов и владельцев магазинов 23 октября вышли на протесты против усиления карантина из-за COVID-19. Полиция разогнала их слезоточивым газом.
Протестующие в защитных масках пришли к зданию местных властей. Об этом сообщило издание АNSA.
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Выйти на протесты рестораторов и других бизнесменов, которые занимаются торговлей, заставили заявления губернатора области Кампания (юг Италии – 24 канал) Винченцо Де Луки, который усилил в регионах карантин. В частности, Кампания одной из первых в Италии ввела комендантский час.
Детали протеста
- Лозунгом акции стали слова "Если вы закрываете нас, платите нам".
- Кроме того, протестующие заявили, что здоровье – это, конечно, приоритет, но для выживания нужны деньги.
- Участники протеста поджигали мусорные баки, а также бросали питарды и зажигали дымовые шашки.
- Чтобы остановить протестующих, полиция применила слезоточивый газ.
- Информации о задержанных и пострадавших пока нет.