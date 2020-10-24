В Неаполе сотни рестораторов и владельцев магазинов 23 октября вышли на протесты против усиления карантина из-за COVID-19. Полиция разогнала их слезоточивым газом.

Протестующие в защитных масках пришли к зданию местных властей. Об этом сообщило издание АNSA.

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Выйти на протесты рестораторов и других бизнесменов, которые занимаются торговлей, заставили заявления губернатора области Кампания (юг Италии – 24 канал) Винченцо Де Луки, который усилил в регионах карантин. В частности, Кампания одной из первых в Италии ввела комендантский час.

Детали протеста

Лозунгом акции стали слова "Если вы закрываете нас, платите нам".

Кроме того, протестующие заявили, что здоровье – это, конечно, приоритет, но для выживания нужны деньги.

Участники протеста поджигали мусорные баки, а также бросали питарды и зажигали дымовые шашки.

Чтобы остановить протестующих, полиция применила слезоточивый газ.

Информации о задержанных и пострадавших пока нет.

Обратите внимание! С начала пандемии COVID-19 в Италии зафиксировано 485 тысяч заражений коронавирусом. Выздоровели – 262 тысячи человек, умерли – 37 052 человека. Во второй половине октября в Италии, как и в других странах Европы, ситуация с COVID-19 начала стремительно ухудшаться.