Рестораторы против карантина выходного дня: онлайн-трансляция протеста
Под Кабинетом Министров Украины в Киеве собрались представители ресторанного бизнеса на протест. Они требуют ослабить карантин из-за COVID-19, чтобы могли свободно работать. Акция проходит и в других городах Украины.
Организаторами акции являются Украинская ресторанная ассоциация и Региональные ресторанные объединения. О протестах в разных городах Украины, сообщает 24 канал.
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Киев
Под Кабмином собрались сотни работников ресторанов и кафе. Акцию назвали "Имею право работать". "Нам не понятно, почему правительство считает, что на выходных у коронавируса выходной, а в будни он оживает. Мы вышли, чтобы нас не закрыли и у нас были нормальные зарплаты", – сказала одна из участниц протеста.
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Люди вышли с кастрюлями и крышками, они бьют по ним и таким образом создают шумовой эффект.
Люди требуют не вводить "карантин выходного дня" / Фото Олега Климчука, 24 канал
Протестующие собрались под зданием Кабмина / Фото Олега Климчука, 24 канал
Люди не понимают, почему карантин вводят именно на выходные. По их словам, COVID-19 не существует только в будние дни, а поэтому такая идея бессмысленна.
В Киеве митингуют под стенами Кабмина против карантина выходного дня: фото Олега Климчука, 24 канал
Харків
Харьков
В Харькове работники ресторанного бизнеса только начинают собираться под зданием ОГА. Накануне согласились прийти на протест более тысячи человек. Как сообщили организаторы, более 50 тысяч человек привлечены в сферу гостинично-ресторанного бизнеса в Харькове. Именно поэтому есть большой риск получить серьезные последствия от карантинных ограничений.
Протест рестораторов в Харькове / Фото Роман Лихачев
Протестующие выдвинули 2 главных требования:
- чтобы предпринимателей услышали и с ними согласовали введение карантинных ограничений, ведь, по их словам, именно сфера ресторанного бизнеса больше всего страдает от карантина;
- не вводить карантин выходного дня.
Рестораторы заверили, что они придерживаются всех карантинных требований, а потому минимизируют шанс заразиться. Они боятся, чтобы из-за больших убытков многим предпринимателям не пришлось закрывать свои заведения полностью.
Люди требуют не вводить "карантин выходного дня" / Фото Роман Лихачев
Карантин выходного дня: что об этом известно
- О карантине выходного дня начали говорить 9 ноября. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что правительство будет применять жесткие карантинные меры именно в выходные дни.
- Вводить такой жесткий локдаун, который был в марте, пока не планируют. Эксперты объяснили, что экономика Украины слишком слаба.
- Карантин выходного дня могут ввести уже с 14 ноября. Многие специалисты и предприниматели раскритиковали эту идею, а потому начались протесты.
- В то же время правительство заверило, что готово поддержать предпринимателей в период карантина.
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