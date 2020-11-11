Под Кабинетом Министров Украины в Киеве собрались представители ресторанного бизнеса на протест. Они требуют ослабить карантин из-за COVID-19, чтобы могли свободно работать. Акция проходит и в других городах Украины.

Организаторами акции являются Украинская ресторанная ассоциация и Региональные ресторанные объединения. О протестах в разных городах Украины, сообщает 24 канал.

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Киев

Под Кабмином собрались сотни работников ресторанов и кафе. Акцию назвали "Имею право работать". "Нам не понятно, почему правительство считает, что на выходных у коронавируса выходной, а в будни он оживает. Мы вышли, чтобы нас не закрыли и у нас были нормальные зарплаты", – сказала одна из участниц протеста.

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Люди вышли с кастрюлями и крышками, они бьют по ним и таким образом создают шумовой эффект.



Люди требуют не вводить "карантин выходного дня" / Фото Олега Климчука, 24 канал



Протестующие собрались под зданием Кабмина / Фото Олега Климчука, 24 канал

Люди не понимают, почему карантин вводят именно на выходные. По их словам, COVID-19 не существует только в будние дни, а поэтому такая идея бессмысленна.

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Харків

Харьков

В Харькове работники ресторанного бизнеса только начинают собираться под зданием ОГА. Накануне согласились прийти на протест более тысячи человек. Как сообщили организаторы, более 50 тысяч человек привлечены в сферу гостинично-ресторанного бизнеса в Харькове. Именно поэтому есть большой риск получить серьезные последствия от карантинных ограничений.



Протест рестораторов в Харькове / Фото Роман Лихачев

Протестующие выдвинули 2 главных требования:

чтобы предпринимателей услышали и с ними согласовали введение карантинных ограничений, ведь, по их словам, именно сфера ресторанного бизнеса больше всего страдает от карантина;

не вводить карантин выходного дня.

Рестораторы заверили, что они придерживаются всех карантинных требований, а потому минимизируют шанс заразиться. Они боятся, чтобы из-за больших убытков многим предпринимателям не пришлось закрывать свои заведения полностью.



Люди требуют не вводить "карантин выходного дня" / Фото Роман Лихачев

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