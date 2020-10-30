В Варшаве и многих крупных городах Польши проходят масштабные акции протеста против фактического запрета на аборты. Не обошлось без столкновений между митингующими и правоохранителями.

В 16:00 по местному времени протестующие собрались на центральных улицах столицы. Об этом сообщает телеканал TVP.

Ранее Президент Польши впервые отреагировал на протесты из-за запрета абортов

Что известно о протестах в Польше

Десятки тысяч демонстрантов прошли по центру Варшавы. В частности, они побывали возле канцелярии главы правительства.

Люди держат в руках плакаты, в которых требуют разрешения права на аборт, а также отставки правительства. Один из главных лозунгов сегодняшней акции – "Легализация абортов – без компромиссов".

Одновременно с акцией в Варшаве протесты проходили во многих городах Польши, а также у посольств в европейских странах.

В то же время без столкновений не обошлось. Правоохранители задерживали людей. Также произошли драки с представителями организаций, выступающих против права на аборт. Они бросали в толпу протестующих дымовые шашки и нападали на участников марша.

Онлайн-трансляция масштабного протеста в Варшаве: смотрите видео

#Poland: Footage of a horde of fascist men attacking women and allies in Warsaw, they demand for women to be forced incubators for reproductive slavery.



Misogyny is fascism. #StrajkKobiet #jebacpis #StrajKobiet #ToJestWojna (@notesfrompoland) pic.twitter.com/RnAq0zRYaa — Anonymous (@YourAnonCentral) October 30, 2020