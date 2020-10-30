Многотысячный протест в Варшаве из-за запрета абортов: впечатляющие видео
В Варшаве и многих крупных городах Польши проходят масштабные акции протеста против фактического запрета на аборты. Не обошлось без столкновений между митингующими и правоохранителями.
В 16:00 по местному времени протестующие собрались на центральных улицах столицы. Об этом сообщает телеканал TVP.
Ранее Президент Польши впервые отреагировал на протесты из-за запрета абортов
Что известно о протестах в Польше
- Десятки тысяч демонстрантов прошли по центру Варшавы. В частности, они побывали возле канцелярии главы правительства.
- Люди держат в руках плакаты, в которых требуют разрешения права на аборт, а также отставки правительства. Один из главных лозунгов сегодняшней акции – "Легализация абортов – без компромиссов".
- Одновременно с акцией в Варшаве протесты проходили во многих городах Польши, а также у посольств в европейских странах.
В то же время без столкновений не обошлось. Правоохранители задерживали людей. Также произошли драки с представителями организаций, выступающих против права на аборт. Они бросали в толпу протестующих дымовые шашки и нападали на участников марша.
Онлайн-трансляция масштабного протеста в Варшаве: смотрите видео
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