На протестах в Минске 22 ноября появились плакаты с задержанными поэтами и писателями.

Плакаты с задержанными поэтами и писателями в Минске: детали

Соответствующие фото обнародовала белорусская редакция "Радио Свобода". Их журналистам предоставил один из читателей.

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На плакатах можно увидеть фамилии задержанных и какой приговор они получили. В то же время все это сопровождается фрагментами из их творчества.

О каких задержанных говорится

Даниил Ариянов (поэт) - задержали на 15 суток.

Дмитрий Строцев (поэт) – 13 суток.

Ольга Шпарага (философ и литератор) – 15 суток.

Роман Абрамчук (гид, музыкант) – 12 суток.

Уладзь (Владимир) Лянкевич (поэт, переводчик, музыкант) – 6 суток.

Игнат Сидрочык (поэт) – возбудили уголовное дело.

Ганна Комар (поэт) – 9 суток.

Павел Горбач (поэт, журналист) – 15 суток.

Ганна Севярынец (наставница, литератор) - освобождена.