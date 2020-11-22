На протестах в Минске напомнили о задержанных художниках: вывесили плакаты с их творчеством
На протестах в Минске 22 ноября появились плакаты с задержанными поэтами и писателями.
Плакаты с задержанными поэтами и писателями в Минске: детали
Соответствующие фото обнародовала белорусская редакция "Радио Свобода". Их журналистам предоставил один из читателей.
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На плакатах можно увидеть фамилии задержанных и какой приговор они получили. В то же время все это сопровождается фрагментами из их творчества.
О каких задержанных говорится
- Даниил Ариянов (поэт) - задержали на 15 суток.
- Дмитрий Строцев (поэт) – 13 суток.
- Ольга Шпарага (философ и литератор) – 15 суток.
- Роман Абрамчук (гид, музыкант) – 12 суток.
- Уладзь (Владимир) Лянкевич (поэт, переводчик, музыкант) – 6 суток.
- Игнат Сидрочык (поэт) – возбудили уголовное дело.
- Ганна Комар (поэт) – 9 суток.
- Павел Горбач (поэт, журналист) – 15 суток.
- Ганна Севярынец (наставница, литератор) - освобождена.
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