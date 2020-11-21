Протестный автопробег в Ереване: силовики жестко разогнали митингующих видео
В Ереване на площади Республики 20 ноября протестующие пытались устроить автопробег. Однако силовики применили против них силу.
Митингующие требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает NEWS.am.
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Правоохранители разогнали людей, применив силу. На видео, обнародованном в сети, видно как полиция хватает протестующих и тянет их к авто.
Почему в Армении проходят протесты: коротко
- Протестующие возмутились из-за подписания Арменией, Азербайджаном и Россией мирного соглашения по Нагорному Карабаху.
- Армяне восприняли это как капитуляцию страны.
- Поэтому люди решили выйти на протест, требуя отставки Пашиняна.
Смотрите видео разгона протестующих:
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