В Ереване на площади Республики 20 ноября протестующие пытались устроить автопробег. Однако силовики применили против них силу.

Митингующие требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает NEWS.am.

К теме Протесты в Ереване не утихают: правоохранители задержали несколько десятков человек

Правоохранители разогнали людей, применив силу. На видео, обнародованном в сети, видно как полиция хватает протестующих и тянет их к авто.

Почему в Армении проходят протесты: коротко

Протестующие возмутились из-за подписания Арменией, Азербайджаном и Россией мирного соглашения по Нагорному Карабаху.

Армяне восприняли это как капитуляцию страны.

Поэтому люди решили выйти на протест, требуя отставки Пашиняна.

Подробнее о ходе конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе читайте по ссылке.

Смотрите видео разгона протестующих: