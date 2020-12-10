Протесты в Армении: активисты хотели прорваться в здание правительства – видео
Граждане Армении 10 декабря протестуют возле здания правительства. У них единственное требование – отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Активисты пытаются прорваться в здание.
Им не позволила это сделать полиция. Десятки правоохранителей присутствуют под стенами здания еще с утра, сообщают "Новости Армении".
Интересно Демонстранты – против Пашиняна: десятки задержанных на акциях протеста в Армении – видео
Именно сегодня, 10 декабря, там продолжается очередное заседание Кабмина Армении. Сначала активисты просили правоохранителей их пропустить и заверили, что не хотят прорываться силой. Полиция их не пропустила. Людям объяснили, что в правительство не могут заходить без особого приглашения.
Люди пытались прорваться в здание правительства: смотрите видео
Люди также перекрыли дорогу, ведущую к проспекту Тиграна Меца.
Что требуют протестующие
Армяне требуют, чтобы Пашинян вышел к ним. Они хотят встретиться с ним и услышать объяснения, почему он сдал территории Карабаха.
Люди пытались прорваться в здание правительства / Фото Getty Images
Возле правительства присутствует большое количество правоохранителей / Фото Getty Images
Протесты в Армении: последние новости
- Очередная волна протестов в Армении началась 8 декабря. Тогда активисты вышли на улицы и заявили, что "время ультиматума истек". Людей задерживали правоохранители.
- Дело в том, что оппозиция дала главе Кабмина Армении Николу Пашиняну определенное время для того, чтобы он сам ушел в отставку. Однако этого не произошло.
- Как известно, за отставку Пашиняна выступал и сам президент Армении Армен Саркисян.
Поделиться новостью