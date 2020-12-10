Граждане Армении 10 декабря протестуют возле здания правительства. У них единственное требование – отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Активисты пытаются прорваться в здание.

Им не позволила это сделать полиция. Десятки правоохранителей присутствуют под стенами здания еще с утра, сообщают "Новости Армении".

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Именно сегодня, 10 декабря, там продолжается очередное заседание Кабмина Армении. Сначала активисты просили правоохранителей их пропустить и заверили, что не хотят прорываться силой. Полиция их не пропустила. Людям объяснили, что в правительство не могут заходить без особого приглашения.

Люди пытались прорваться в здание правительства: смотрите видео

Люди также перекрыли дорогу, ведущую к проспекту Тиграна Меца.

Что требуют протестующие

Армяне требуют, чтобы Пашинян вышел к ним. Они хотят встретиться с ним и услышать объяснения, почему он сдал территории Карабаха.



Люди пытались прорваться в здание правительства / Фото Getty Images



Возле правительства присутствует большое количество правоохранителей / Фото Getty Images

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