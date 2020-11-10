К зданию правительства в Ереване, столице Армении, 10 ноября снова начали сходиться люди. Они выражают свое недовольство решением премьер-министра Никола Пашиняна о Нагорном Карабахе.

Люди хотят, чтобы подписанный документ аннулировали. Об этом сообщило армянское издание Sputnik.

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Люди не согласны с Пашиняном и объяснили это тем, что в документе говорится о передаче ряда районов Карабаха Азербайджану.

"Требуем отменить это соглашение, которое направлено против армянского народа", – призвали протестующие.

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Недовольные решением Пашиняна армяне 9 ноября захватили здание правительства Армении. Люди разгромили кабинет премьера, а также разграбили его резиденцию. В то же время глава правительства заверил, что за действиями митингующих стояли провокаторы.

Пока некоторые люди громили кабинет – другие остались перед зданием правительства и продолжали беспорядки на центральных улицах столицы.

Впоследствии протестующие избили спикера парламента Арарата Мирзояна. Его сначала охранники спрятали в машину, однако люди смогли расшатать транспорт и вытащить спикера из него.



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Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали трехстороннее соглашение. Об этом стало известно в ночь на 10 ноября. Согласно документу, с 00:00 мск 10 ноября объявляется полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Глава армянского правительства Пашинян заявил, что это решение было для него очень тяжелым.

Что предусматривает документ