В Армении 19 ноября люди снова вышли на протест, чтобы выразить свое недовольство соглашением о ситуации Нагорном Карабахе. На пешеходном переходе автомобиль наехал на толпу протестующих.

Люди образовали живую цепь и старались не позволить автомобилю проехать. Между тем водитель нажал на газ и поехал прямо на людей. Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале BELTA.

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Смотрите видео наезда автомобиля на протестующих в Ереване:

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