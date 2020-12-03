В Ереване снова требуют отставки Пашиняна: протестующие перекрыли центральные улицы
В Армении не утихают протесты: люди выходят на улицы столицы и требуют у премьер-министра страны Никола Пашиняна покинуть занимаемый пост. Против Пашиняна люди начали выступать с тех пор, как он подписал мирное соглашение с Азербайджаном по Нагорному Карабаху.
Акции неповиновения начались в Ереване около 17:00 по Киеву. Об этом сообщают армянские агентства "АрмИнфо" и Newsarmenia.
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Демонстранты перекрывали центральные перекрестки Еревана – Маштоца и улицы Пушкина, а также перекресток улиц Абовяна и Московяна, Терьяна и Московяна.
Протесты в Ереване 3 декабря
Впрочем, из-за предупреждения со стороны полиции движение по улицам было заблокировано всего 5 минут. Силовики угрожали активистам задержаниями.
Протесты в Ереване 3 декабря: видео
Известно, что армянские правоохранители задержали нескольких участников акции протеста.
Что известно о мирном соглашении, за подписание которого критикуют Пашиняна:
- Согласно ему, в Нагорный Карабах на 5 лет вводят российских миротворцев.
- Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях.
- Армения возвращает Азербайджану ряд занятых территорий.
- Обмен военнопленными, все транспортные узлы в Карабахе должны быть разблокированы.
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