Протесты в Армении: задержали 6 человек – в чем их подозревают
В Армении задержали 6 человек, участвовавших в протестах 10 ноября. Митингующих подозревают в захвате власти и насильственном свержении конституционного строя.
Двое из задержанных также являются участниками нападения на спикера армянского парламента Арарата Мирзояна. Об этом сообщил глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян в фейсбуке.
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К слову, спикер после нападения находится в больнице.
Почему в Армении вспыхнули протесты
- Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
- Это предполагает также введение в регион российских миротворцев.
- Однако армяне восприняли соглашение как капитуляцию.
- Люди вышли на протест, захватили здание парламента и правительства. Мирзояна вытащили из автомобиля и избили.
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