В Армении задержали 6 человек, участвовавших в протестах 10 ноября. Митингующих подозревают в захвате власти и насильственном свержении конституционного строя.

Двое из задержанных также являются участниками нападения на спикера армянского парламента Арарата Мирзояна. Об этом сообщил глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян в фейсбуке.

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К слову, спикер после нападения находится в больнице.

Почему в Армении вспыхнули протесты

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Это предполагает также введение в регион российских миротворцев.

Однако армяне восприняли соглашение как капитуляцию.

Люди вышли на протест, захватили здание парламента и правительства. Мирзояна вытащили из автомобиля и избили.

Обратите внимание! Боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Подробнее о ходе конфликта читайте по ссылке.