Подавление протестов в Беларуси 11 октября: сколько активистов задержали
Белорусский правозащитный центр "Вясна" информирует о более 700 задержанных во время протестов в стране 11 октября. Правозащитники опубликовали список имен.
Правоохранители в Беларуси в течение 11 октября задержали 713 участников акций протеста, сообщает правозащитный центр "Вясна".
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Соответствующий список опубликовали на сайте организации.
В каких городах задерживали активистов:
- больше всего протестующих задержали в Минске;
- Бресте;
- Бобруйске;
- Витебске;
- Гомеле;
- Гродно;
- Жлобине;
- Могилеве;
- Молодечно.
К слову, ранее сообщалось о 527 задержанных.