В Беларуси за время протестов, которые начались в мае 2020 года и ощутимо оживились после президентских выборов 9 августа, силовики задержали уже более 30 тысяч человек. При этом до самого дня голосования задержали всего чуть более 700 протестующих, остальных – уже после выборов.

По состоянию на вечер 21 ноября количество задержанных в Беларуси составило 29 тысяч 940 человек, сообщает "Наша Нива".

Обратите внимание Задержания, водометы и автозаки: что происходит в Беларуси 22 ноября – фото, видео

Уже 22 ноября правозащитники из центра "Вясна" смогли установить имена 179 новых задержанных. По данным белорусских СМИ, всего в воскресенье по состоянию на 16:30 по киевскому времени задержали более 400 человек.

Протесты в Беларуси в датах и ​​цифрах: