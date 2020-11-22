В Беларуси за время протестов задержали более 30 тысяч человек
В Беларуси за время протестов, которые начались в мае 2020 года и ощутимо оживились после президентских выборов 9 августа, силовики задержали уже более 30 тысяч человек. При этом до самого дня голосования задержали всего чуть более 700 протестующих, остальных – уже после выборов.
По состоянию на вечер 21 ноября количество задержанных в Беларуси составило 29 тысяч 940 человек, сообщает "Наша Нива".
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Уже 22 ноября правозащитники из центра "Вясна" смогли установить имена 179 новых задержанных. По данным белорусских СМИ, всего в воскресенье по состоянию на 16:30 по киевскому времени задержали более 400 человек.
Протесты в Беларуси в датах и цифрах:
- Начались акции протеста 24 мая. Причиной стал отказ властей регистрировать кандидатами в президенты ряд оппозиционных политиков. Тогда и начались первые задержания.
- По состоянию на конец июня белорусские силовики задержали более 220 человек. По состоянию на конец июля 2020 года это количество возросло до более 700 человек. В настоящее время акции вспыхивали раз в несколько дней и не были такими стихийными.
- По-настоящему массовыми протесты стали 9 августа. Тогда прошло голосование на выборах, а люди массово начали выходить на улицы после обнародования экзит-полов, которые показывали "уверенную победу" Александра Лукашенко.
- В первый месяц акции протеста ежедневно были массовыми и собирали тысячи людей в разных городах. Начиная с середины сентября, основной акцент протестующие делали на выходные – субботу и воскресенье.
- По состоянию на 22 ноября 2020 года протесты в Беларуси продолжаются. Александр Лукашенко провел собственную инаугурацию и не собирается выполнять требований белорусского народа, а цивилизованные государства не признают его победу.
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