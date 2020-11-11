Силовики в Армении задержали более 130 человек, среди них есть представители оппозиции
В столице Армении Ереване 11 ноября вспыхнули уличные протесты. Между силовиками и протестующими произошли столкновения, которые становятся все более жесткими. Правоохранители массово задерживают людей.
По состоянию на 13:30 в Армении задержали почти 130 человек. Об этом сообщили в пресс-служба полиции Армении.
Важно Произошел бы коллапс, мы были вынуждены подписать соглашение, – Пашинян
Задержание во время митинга в Ереване
Утром 11 ноября внутренние войска окружили площадь Свободы в Ереване. Силовики задержали многих представителей оппозиционной Республиканской партии. Среди задержанных есть лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян. Он должен был участвовать в митинге в Ереване.
Как в Армении задерживают протестующих: смотрите видео
Главные требования протестующих
Люди в Армении выступают против подписанного недавно мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Протестующие требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна, принимавший участие в подписании соглашения.
Что предполагает мирное соглашение по Карабаху
- В Нагорный Карабах на 5 лет введут российских миротворцев.
- Армения и Азербайджан останутся на занятых позициях.
- Состоится обмен военнопленными, а все транспортные узлы в Карабахе должны разблокировать.
- Армения должна вернуть Азербайджану ряд занятых территорий.
Интересно Российские миротворцы в Нагорном Карабахе раньше были на войне в Сирии
Заметим, что в ночь на 10 ноября после заявления премьера Армении Никола Пашиняна о завершении войны в Нагорном Карабахе, в Ереване вспыхнули массовые акции протеста. Люди ворвались в здание правительства, ища премьер-министра Никола Пашиняна. Впоследствии протестующие захватили парламент.
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