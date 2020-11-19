Протесты в Ереване не утихают: правоохранители задержали несколько десятков человек
Представители оппозиции продолжают проводить в Ереване акции протеста. Правоохранители 19 ноября уже задержали 24 протестующих.
Члены партии "Армянская революционная федерация" 19 ноября проводят акции протеста в разных частях Еревана. Об этом сообщает NEWS.am со ссылкой на пресс-службу полиции.
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Протестующие перекрывают улицы. Однако разблокируют дорогу для проезда скорой.
Группа граждан, которые требуют отставки Пашиняна, блокируют перекресток улицы Амиряна – проспекта Маштоца, участок проспект Баграмяна – улица Московяна. Горожане собираются на углу улиц Тигран Мец и Ханджян.
Сейчас правоохранители задержали 24 участников акций.
Протесты в Ереване: что известно
- В городе проходят масштабные акции протеста, организованные 17 оппозиционными партиями. Они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
- Оппозиция начала выходить на улицу после того, как Пашинян заявил о подписании совместного с президентами России и Азербайджана соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
- В соответствии с соглашением, Ереван должен отдать Баку часть территорий так называемой "Нагорно-Карабахской Республики". Армяне восприняли такую договоренность как полное поражение.
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