Представители оппозиции продолжают проводить в Ереване акции протеста. Правоохранители 19 ноября уже задержали 24 протестующих.

Члены партии "Армянская революционная федерация" 19 ноября проводят акции протеста в разных частях Еревана. Об этом сообщает NEWS.am со ссылкой на пресс-службу полиции.

Читайте также В Армении на протестующих жестоко наехал автомобиль: видео

Протестующие перекрывают улицы. Однако разблокируют дорогу для проезда скорой.

Группа граждан, которые требуют отставки Пашиняна, блокируют перекресток улицы Амиряна – проспекта Маштоца, участок проспект Баграмяна – улица Московяна. Горожане собираются на углу улиц Тигран Мец и Ханджян.

Сейчас правоохранители задержали 24 участников акций.

Протесты в Ереване: что известно